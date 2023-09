Az elemzésben kitérnek arra is, hogy a paradicsomsűrítmény világpiaci felvásárlási ára - az elmúlt évekhez hasonlóan - továbbra is felfelé ível. A kedvező beszállítói feltételek és a termesztéstechnológia is adott, így további fejlődési lehetőségek előtt állhat az ágazat.

Ipari paradicsomot kizárólag öntözött területen lehet termeszteni gazdaságosan, ezért fontos lenne az öntözőkapacitások növelése, az öntözhető területek nagyságának bővítése, amit azonban jelenlegi vízjogi engedélyek és szabályozás bonyolulttá tesz

- hívta fel a figyelmet a NAK és a FruitveB elemzése.

További kihívást jelent, hogy az Európai Unióban egyre több növényvédőszer hatóanyagot vonnak ki, ami leszűkíti a növényvédelmi lehetőségeket.