A több mint egymilliárd forintos beruházással elindított TritonLabs központi laboratóriuma már több mint 60 egészségügyi szolgáltatóval, illetve vérvételi hellyel szerződött a TritonLife csoport 21 ellátóhelye mellett. Hosszú távon évente akár tízmillió teszt elvégzésére is lehetőség nyílik, és az új laboratóriumi hálózatnak köszönhetően már olyan különleges tesztek is elvégezhetők Magyarországon, amelyekhez eddig a legnagyobb szolgáltatók is külföldi laborokba küldtek mintákat - emelte ki Fábián Lajos.