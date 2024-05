Megawattóránként 31–34 eurós szintre csökkent az elmúlt hetekben a gáz jegyzési ára az Európában irányadó holland gáztőzsdén, ez köbméterre átszámolva nagyjából a rezsicsökkentett árnak felel meg, ám az átlagfogyasztás feletti lakossági piaci ár ennél jóval magasabb. Ebből és a KSH köbméterre vonatkozó adataiból ezt úgy vezették le, hogy (jelenleg) nem beszélhetünk valódi rezsicsökkentésről. Noha maga a gázszámla sem csak az alaptermékből tevődik össze, és a számítási módszerek is bonyolultabbak ennél.

Magyarországon a legalacsonyabb a rezsi – erről Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitika üzletágának vezetője többször is beszélt már az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása óta, és az annak nyomán elszabaduló és azóta is hektikus energiaárak kapcsán. Többször is megerősítette, nem szabad kivezetni a magyarországi rezsitámogatásokat, mert energiaszegénységi csapdahelyzetet teremt. Valamint megjegyezte azt is, az EU-ban minden ötödik háztartás fűtési, illetve díjfizetési nehézségekkel küzd.

Magyarországon a legolcsóbb a földgáz

A rezsi és a gázárak kapcsán érdemes megvizsgálni a gázszámla összetételét is. A számla végösszegének csaknem a felét teszi ki idehaza a gáz mint alaptermék ára. Erre jön rá a rendszerhasználati díj, a szállítás, elosztás, tárolás költsége (ami a teljes díj 22 százaléka), a 8 százalékos kereskedelmi árrés és az áfa. Ilyen formában

nulla forintos számla akkor sem létezne, ha átmenetileg nulla forint lenne a földgáz mint alaptermék egységára.

Ehhez hozzájön még, hogy a földgáz nem teljesen behozatalból származik, így a köbméterre vetített árat az is árnyalja, hogy az import és a hazai kitermelés lényegében részarányosítva szerepel benne. (Erre is van tehát egy ármeghatározó képlet.)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hónapról hónapra közzéteszi az árstatisztikát,

eszerint is idehaza a legolcsóbb a földgáz, még akkor is, ha a piaci ár mozog, és jelenleg alacsony.

A rögzített áraknak van egy keveset hangoztatott előnyük. Ez pedig az, hogy védik a fogyasztókat a durva piaci árkilengésektől, hiszen az orosz–ukrán háború nyomán többször láthattunk elszabaduló energiaárakat, míg a lakosság rezsiköltsége minimálisan változott. Azért minimálisan, mert az éves átlagfogyasztást nagyságrendileg a fogyasztók háromnegyede-négyötöde nem lépi túl.

A rögzített hatósági árakat igen nagy piaci ármozgások mellett is sikerült szinte teljesen megőrizni.

Viszont amikor a piaci ár csökken, a látszólag magasabb rögzített díjak a felsorolt díjak növekedését ellensúlyozzák. Ugyanis nem csupán a gáz mint termék nem drágult, hanem az egyéb összetevők árváltozását sem terhelték rá a fogyasztókra, tejes mértékben legalábbis semmiképp.

Csökkent a késedelmes fizetések száma

Amiért Hortay Olivér a rezsicsökkentés fenntartása mellett többször is érvelt, nem „csupán” az energiaszegénység. Ugyanis amióta bevezették a rezsicsökkentést, tényszerűen kijelenthető, hogy jelentősen csökkent a késedelmes fizetések száma.

Darabszámban és összegben is, és a késedelmes napok száma is kevesebb.

A kiszámítható és a jövedelmekhez mérten alacsony díjakat ugyanis könnyebb hónapról hónapra kigazdálkodni, mint a már említett piaciakat, amelyek többszörözhetik a számlát, és ehhez képest arányaiban igen keveset jelent az, ha éppen a régiós gázár a magyar hatósági tarifa közelében vagy kevéssel az alatt van.