Rammacher Zoltán, a K&H Lakossági ügyfél szegmens marketing vezetője a bank közleményében kiemelte, az év ezen időszakában jellemzően intenzív a SZÉP-kártya használat, mivel a pünkösdi hosszú hétvége mellett a belföldi nyaralások foglalásai is ilyenkor történnek meg. Támogatja a cafeteria elem használatát, hogy a piacon egyedülálló módon digitálisan is elérhető K&H SZÉP-kártyával már közel 22 000 helyen lehet érintésmentesen is fizetni – tette hozzá a szakember.

Az intenzív felhasználás mellett a K&H SZÉP-kártyára történt havi jóváírás mértéke is magas, májusban meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Ezzel a 2024-es jóváírás május végéig 12,6 milliárd forintot tett ki, ami 11 százalékkal meghaladja az elmúlt év azonos időszakának eredményét.

A teljes elérhető K&H SZÉP-kártya egyenleg több mint 8,6 milliárd forint, 2 milliárd forinttal több, mint idén január végén és 17 százalékkal magasabb a tavaly májusi egyenlegnél – közölte a K&H.