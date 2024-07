Látványos ugyanakkor a minőségi sörök felé történő elmozdulás: a szuperprémium és prémium szegmensek aránya idén már a teljes forgalom harmadát teszi ki, szemben a 4-5 évvel ezelőtti 25 százalékkal annak ellenére, hogy idén 22 százalékosra nőtt az árkülönbség a világos és a minőségi sörök között a 2023-ban mért 14 százalékosról.

Az elemzés kitért arra is, hogy továbbra is kockázatos helyzetben vannak a kisüzemi sörfőzdék. A mintegy 80-90 kisüzemi – köztük néhány, úgynevezett „kézműves termékeket” is gyártó vállalkozás – sörfőzde a teljes piaci visszaeséssel szemben – összesen 232 ezer hektoliter sör megtermelésével – 2 százalékos növekedésről tudott beszámolni, ám ezzel is alig több mint 4 százalékkal részesült a forgalomból.