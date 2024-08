Czomba Sándor: júniusban is jelentősen, több mint 9 százalékkal növekedtek a reálbérek

A tartósan alacsony szinten mozgó inflációnak és a kimagasló bérdinamikának köszönhetően a reálbérek folyamatosan és jelentős mértékben emelkednek – állapította meg a legfrissebb kereseti adatokhoz fűzött hétfői kommentárjában Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Hangsúlyozta: júniusban a reálbérek növekedése 9,3 százalékot tett ki, azaz 2023 szeptembere óta már tizedik hónapja nő a családok jövedelmének vásárlóereje.

Az államtitkár idézte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)legfrissebb adatait, amelyek szerint a hazai bérnövekedés üteme 2024 júniusában is kimagasló volt, a bruttó átlagkereset egy év alatt 13,3 százalékot nőtt, így elérte a 642 ezer forintot.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva a fizetések több mint 75 ezer forinttal emelkedtek – fűzte hozzá az államtitkár.

Megállapította, hogy

a foglalkoztatás és a bérek növekedése töretlen, a Gyurcsány-korszakhoz képest ma több mint 1 millióval dolgoznak többen, és az átlagos munkavállalói bér több mint háromszorosára emelkedett.

A bérnövekedés inkluzív, bevonó módon valósult meg, ugyanis a minimálbér és a garantált bérminimum 2010-hez képest már 3,6-szorosára nőtt, ami meghaladja az átlagbér növekedési ütemét.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a bérek növekedésének ütemét tovább erősítse, különösen a minimálbér tekintetében, ezzel is erősítve az alacsonyabb jövedelműek helyzetét. Ennek érdekében a minimálbér szintjének több lépcsős emelésére kerülhet sor, amely 2027-re elérheti az átlagbér 50 százalékát, ami akár 140 ezer forintos emelkedést is jelenthet – írta az államtitkár.