„Gyakran káoszba fullad a re-pontos visszaváltás a nagy üzletekben is. Úgy tudom, nekik kötelelező biztosítani a gépi visszaváltást. Biztosítják is, csak a nagy forgalom miatt folyton sor áll és rendszeresen elromlik az automata” – fogalmaz egy kérdező a Panaszakadémiának, egyúttal felhívja a figyelmet a bosszantó következményre is, hogy ha elromlik az automata, az összegyűjtött palackokkal mehet is haza.

Válaszában a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének jogásza a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló 450/2023. (X. 4.) kormányrendeletet idézte, amely szerint „a 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben a forgalmazó automata visszaváltó berendezéssel történő visszaváltási lehetőséget biztosít a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék visszaváltására, az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére alkalmazott kézi átvétel mellett”.