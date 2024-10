Az ONYA használatához nem kell keretprogram, webes alapú és felhőben tárolja az adatokat. Az ügyintézés elektronikus (KAÜ) azonosítással vagy anélkül is indítható. A felület elérhető mobiltelefonon és tableten is - ismertették a közleményben.

Kiemelték, hogy

ha valaki ellenérték fejében ingóságot vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot szerez, október 10-től az ONYA-n keresztül tudja elérni a bejelentési kötelezettség megkönnyítésére készített VVBA-adatlapot.

A vagyonszerzést kötetlen formájú nyilatkozaton is be lehet nyújtani, de az adatlap használata megkönnyíti az ügyintézést.

A gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentésére szolgáló GJADO-adatlap is az ONYA-n keresztül érhető el. Kitölthető és benyújtható azonosítást követően vagy azonosítás nélkül akár papír alapon is. A gépjármű-forgalmazók illetékmentes gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges GJFORGNYIL-adatlap is az ONYA-felületen található.