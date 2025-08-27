Gyorsul a hazai bérek növekedése

augusztus 27., szerda

Erősödés

Több mint másfél éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

Júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 567 700, a nettó kereset mediánértéke 395 000 forintot ért el, 10,3, illetve 10,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakát – tette közzé szerda reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A kormány Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikája ellenére is megvédi a béremeléseket, a munkahelyeket és a magyar ipart – jelezte a friss adatokkal kapcsolatban Czomba Sándor. A Nemzetgazdsági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint elmondta: a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. 

Ennek érdekében Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre és minden eszközzel fellépünk az indokolatlan áremelésekkel szemben. Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos, nem csak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a 3 éves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít. A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni. Nem várhatunk az Európai Unióra, a magyar munkahelyeket és a történelmi jelentőségű 3 éves bérmegállapodást nekünk kell megvédenünk!

– fogalmazott. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júniusában a bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset éves alapon 4,8 százalékkal emelkedett, vagyis több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje, így egyre több pénz marad a magyar családok zsebében – emelte ki.

Hangsúlyozta: 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt. A kormány azonban itt nem állt meg: a jövedelmek vásárlóerejének további növelése érdekében történelmi jelentőségű, 3 éves bérmegállapodás jött létre a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re pedig további 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik.

Az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és az uniós vállalkozásoknak egyaránt, veszélyezteti az ipart, a munkahelyeket és a 3 éves bérmegállapodás végrehajtását is. A kormány ezért azonnal megkezdte az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket – jelezte.

Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folyatatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A Kormány a bérek, a munkahelyek és a magyar ipar védelme érdekében nyitott a további tárgyalásokra és kész minden szükséges intézkedést megtenni.

 

