Országosan óriási az élénkülés az ingatlankeresésekben

Hozzátette, hogy számos ponton körülbástyázták az áremelkedést, mivel a program a fiatalokat célozza meg, akik első otthont kívánnak szerezni, valótlanok azok az ellenzéki állítások, amelyek szerint ezt a gazdagok, a befektetési ügyeskedők fogják kihasználni. A befektetési célú szereplők, akik fel szokták verni az ingatlanárakat, nem tudnak részt venni ebben a programban.

Az államtitkár úgy látja, hogy az egész országban lesz keresletélénkülés, nemcsak néhány budapesti kerület vagy néhány város esetében, sőt olyan megyékben is megmozdul az ingatlanpiac, ahol korábban évekig nagyon kevés ingatlantranzakció volt.

Árkorlátokat is megszabtak, négyzetméterenként másfél millió forintban, illetve lakások esetében 100 millió, házak esetében pedig 150 millió forintos abszolút árkorlátot vezettek be – emlékeztetett, rámutatva arra: luxusingatlanokat tehát ez a program nem támogat, így az ingatlanok árai felfelé nem mehetnek, „ezért is blődség azt állítani, hogy itt volna egy 20 százalékos áremelkedés”.

Panyi Miklós jelezte: az új lakások piacán is élénkülés várható, sok tízezer lakás építése nem indult el az elmúlt években, mert nem volt megfelelő számú vevő. Most viszont ezeket a fejlesztéseket el fogják indítani, mert lesznek vevők, sok tízezer új lakás fog épülni, tehát nő a kínálati piac, a most piacon lévő 100 ezer használt lakáson felül is lesz miből válogatni.

Az építőipari szereplők is nagyon várták ezt a programot, mert a magyar építőiparban megvan az a kapacitás, hogy a mostani nagyon alacsony, évente 15 ezer körüli lakásszámot azonnal megduplázzák. És ugyancsak nagyon jelentős növekedésre számítanak a családi házak építése kapcsán is, ami a kis- és közepes vállalkozásoknak lesz nagy lehetőség sokezres új megrendeléssel – jelezte a politikus.

Az államtitkár arra is kitért, hogy az ellenzéki kritikák ellenére ez egy nagyszabású program, amely 25 évre elnyújtja az állami támogatást, nem egyszerre ad oda 10–20–30 millió forintot a fiataloknak. Ez nem is volna célszerű költségvetési és ingatlanpiaci szempontból sem, hiszen az a pénz azonnal beépülne az árakba.