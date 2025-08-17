Otthon start program: íme, a tíz legfontosabb tudnivaló (videó)

3. Magas hitelösszeg – akár 50 millió forint

A maximálisan felvehető összeg 50 millió forint, akár új lakás építéséhez, akár meglévő vásárlásához.

4. Csak 10 százalék önerő!

Elég 10 százalék önerő, szemben a piaci 20 százalékkal – ez jelentősen csökkenti a belépési küszöböt.

5. Ingatlanértékhatárok: lakás 100 millió, ház 150 millió forint

Lakás vásárlására maximum 100 millió, családi ház esetén 150 millió forintos értékhatár érvényes.

Panyi Miklós: az új lakáshitel árkorlátai megakadályozzák az ingatlanok drágulását

Panyi Miklós a Facebookon vasárnap, „Üzenet a rémhírkeltőknek” bevezetéssel közzétett videójában azt mondta: a fix 3 százalékos hitel kapcsán nagyon sok baloldali megmondóember, ellenzéki pártvezér azzal riogat, hogy ez felveri az ingatlanárakat, akár 20-40 százalékkal.

Ezzel ellentétesen érvelve kiemelte: Magyarországon több mint százezer olyan eladó ingatlan van, amely belefér a program támogatásába országszerte, mind vidéken, mind a nagyvárosokban, mind pedig Budapesten. Emellett sok ezer olyan eladó ingatlan fog bejönni az ingatlanpiacra, amit eddig azért nem kínáltak eladásra, mert nem voltak vevők.

Emellett csak Budapesten a következő őszi hónapokban több mint 10 ezer olyan lakásfejlesztés fog elindulni, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit fogja kielégíteni. Ez jelentős mértékben fogja bővíteni a kínálatot – tette hozzá az államtitkár.

Nem utolsósorban pedig a programba árkorlátot helyeztünk el. A másfél millió forintos négyzetméter-árkorlát, valamint a 100 és 150 millió forintos árkorlát a lakások és a házak esetén meg fogják fogni az ingatlanok drágulását

– jelentette ki Panyi Miklós.