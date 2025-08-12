augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Konferencia

59 perce

Hazánkban találkozik a pezsgővilág színe-java

Címkék#Pezsgőkonferencia#pezsgő#Etyek

A pezsgővilág közepe lesz szeptember 5-én a Fejér vármegyei Etyek, ahol immár hetedik alkalommal rendezik meg a Pezsgőkonferenciát. A tanácskozás fókuszába ezúttal a közép-európai pezsgőpiac tematikáját állították a szervezők, akik azt ígérik, hogy a legkiválóbb hazai és nemzetközi szakemberek adják át tudásukat előadások, birtokbemutatók és kóstolós mesterkurzusok formájában, de nem marad el az interaktív kerekasztal és a gasztro-kulturális élményt kínáló Pezsgőünnep sem.

MW

Az etyeki Pezsgőkonferencia több kíván lenni a szakemberek számára ágazati ismereteket nyújtó fórumnál, a rendezvény az elmúlt években a szakma találkozópontjává vált, ahol a szervezők a legfrissebb trendeket is figyelemmel kísérő programmal készülnek az egyes területek nagyágyúinak tolmácsolásában, és ahol az elméleti alapot kóstolásos tapasztalatok egészítik ki, a rendezvényt pedig a gasztrokulturális élményt ígérő Pezsgőünnep koronázza meg.

A Pezsgőkonferencián nemcsak az elméletről van szó, kóstolásos tapasztalatok egészítik ki a megszerzett ismereteket
Forrás: pezsgokonferencia.hu

A Nagy István agrárminiszter fővédnöksége mellett megvalósuló idei konferencia fókuszába a közép-európai régió lehetőségeit állították Sparkling Central-Europe címmel. A téma átfogó felvezetésére Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója vállalkozott, aki Közép-Európa átalakuló pezsgőpiacát elemzi. Az előadást Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár üzletágának ügyvezető igazgatója üzleti, gazdasági szempontú értekezése árnyalja. Lengyelország pezsgős eredményeit és lehetőségeit pedig az elismert Tokaj-szakértő, a Borászok Barátja-díjas Wojciech Bonkowski, a régió első Master of Wine szakértője tárgyalja.

Romeo Dellera, a Berlucchi értékesítési igazgatója a Berlucchi Franciacorta mesterkurzus keretein belül ad izgalmas kóstolót abból, hogyan csinálják az olaszok. Erdélyi pezsgős eredményeiről pedig az arad-hegyaljai Balla Géza előadását hallgathatják meg a résztvevők. Nem maradhat el a házigazda borvidék eredetvédett pezsgőinek a kóstolója sem: ezen az etyeki nedűket bemutató mesterkurzuson a WSG-okleveles Champagne-szakértő, kétszeres magyar sommelier bajnok, Tüű Péter kalauzolja végig a résztvevőket.

A kerekasztal-beszélgetés keretein belül Pezsgőinnováció címmel az ízesített bor- és pezsgőkoktélokról folytatnak majd interaktív vitát.

Az esemény legszebb része a szőlős környezetben megrendezett Pezsgőünnep és Open Bar lesz, amelyre akár külön is lehet jegyet váltani.

A szeptember 5-i esemény részletes programját IDE, a jegyvásárlási lehetőségeket pedig IDE kattintva tudja megtekinteni.

A tavalyi konferencia videóját itt láthatja:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu