Magyarország legnagyobb autógyárát hozza létre a Mercedes

„Ebben a helyzetben a Mercedesszel együttműködünk abban, hogy Magyarország ezeket a globálisan előállt nehézségeket a saját javára tudja fordítani. A német gyártó stratégiai partnerünk, most velük és a többi stratégiai partnerrel is azon dolgozunk, hogy ebben a nehéz, Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság alkalmatlansága által előállított helyzetben is a saját javunkra fordítsuk ezeket a nehézségeket, és Magyarország ebből a helyzetből is ugyanúgy nyertesen jöhessen ki, mint a többi korábbi válságos helyzetből” – zárta Szijjártó Péter.