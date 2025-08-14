40 perce
Szlovák építőipari óriás kerül a Mészáros Csoporthoz
Szlovákia egyik vezető építőipari vállalata, a több mint 70 éves múltra visszatekintő Doprastav a.s. stratégiai változást jelent be tulajdonosi szerkezetében. 2025. augusztus 8-án Dušan Mráz, a Doprastav többségi tulajdonosa adásvételi szerződést írt alá a vállalat részvényeinek többségi részesedésének eladásáról a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. részére, amelynek végső tulajdonosa a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt., illetve annak leányvállalata, a Talentis International Infrastructure Investments Kft. − közölte a Mészáros Csoport csütörtökön.
A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. leányvállalata többségi tulajdont szerez a szlovák Doprastav a.s.-ban
Forrás: MTI
Fotó: Krizsán Csaba
A tájékoztatás szerint Dušan Mráz megtartja kisebbségi részesedését a Doprastavban, és továbbra is az igazgatóság alelnökeként támogatja a vállalat stratégiai irányvonalát és folytonosságát.
A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. egy szélesebb körű magyar infrastrukturális és befektetési csoport része, amelynek jelentős tapasztalata van a közép-európai nagyléptékű mélyépítési és vízgazdálkodási projektek terén – közölték.
Ez a lépés új korszakot jelent a Doprastav számára. Büszke vagyok a vállalat elmúlt évtizedekben elért eredményeire, és bízom benne, hogy a Talentis partnereként a Doprastav felgyorsítja fejlődését, új piacokra lép be, és tovább erősíti professzionalizmusának, minőségének és megbízhatóságának hagyományait
− jelentette ki a tranzakcióról Dušan Mráz a közlemény szerint.
A Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. többségi tulajdonosa a Talentis Group Zrt., amely a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozik és számos nagyszabású infrastrukturális és középületekre vonatkozó projektet hajtott végre Magyarországon. Jelentős pénzügyi háttere és a regionális fejlesztést célzó határozott stratégiai víziója van − emelték ki.
A Doprastav akvizíciója új lehetőségeket nyit meg számunkra az építőiparban, tovább erősítve vállalatcsoportunk pozícióját a közép-kelet-európai régióban. Szlovákia egyik legnagyobb építőipari vállalata jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalatokkal bír, amely tökéletesen illeszkedik a Mészáros Csoport hosszú távú stratégiájához. A Doprastavval közös munka jelentősen elősegíti majd az iparág nemzetközi fejlődését
− idézte az akvizíció kapcsán a közlemény Mészáros Lőrincet, a Mészáros Csoport tulajdonosát.
A tranzakció a szokásos hatósági jóváhagyások függvénye, és várhatóan 2025 október végéig lezárul. A felek kölcsönösen megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit bizalmasan kezelik − jelezték.
A tájékoztatás szerint az 1953-ban alapított Doprastav, a.s. Szlovákia egyik meghatározó építőipari vállalata. A vállalat közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott. A DPS Holding Group tagjaként több mint ezer alkalmazottat foglalkoztat. A Doprastav számos kulcsfontosságú infrastrukturális projektet valósított meg Szlovákiában és külföldön, és több építőipari díjat is elnyert.
A Mészáros Csoport a magyar gazdaság egyik legtőkeerősebb és legnagyobb szereplőjeként számos szegmensben piacvezető pozíciót tölt be. Érdekeltségébe csaknem 500 cég tartozik, mintegy 60 ezer munkavállalója révén a hazai piac egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója. A cégcsoport egyik kiemelt húzóágazata az építőipar, amelynek szerves részét képezi a 75 éves ZÁÉV Zrt., a Mészáros és Mészáros Zrt., a V-Híd Zrt., vagy éppen a magyarországi gyorsforgalmi utak 60 százalékát üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A Mészáros Csoport nemcsak Magyarországon folytat sikeres üzleti tevékenységet, építőipari portfóliójával is már évek óta kilépett a nemzetközi piacra – írták a közleményben.