augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beláthatatlan következmények

1 órája

Tisza-adó: ismét megerősödne a feketegazdaság a turizmus területén

Címkék#Tisza-adó#feketegazdaság#turizmus

Szakértők szerint a háromkulcsos adózás bevezetése jelentős hatással lehet a hazai munkaerőpiacra és a feketegazdaság erősödésére. A turisztikai ágazatot különösen érzékenyen érintheti a változás, újra felerősödhet a feketemunka.

MW
Tisza-adó: ismét megerősödne a feketegazdaság a turizmus területén

Kurucz Attila séf babos, céklás kacsamellet készít a pécsi Morzsa bisztróban 2023. szeptember 21-én

Forrás: MTI

Fotó: Ruprech Judit

Beláthatatlan következményei lehetnek a magyar munkaerőpiacon a többkulcsos adórendszernek, amely amellett, hogy lassítja a bérdinamikát, a foglalkoztatás visszaeséséhez, a feketegazdaság erősödéséhez is vezethet – vélik a szakértők, arra a kedden kiszivárgott dokumentumra hivatkozva, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt az adórendszer gyökeres átalakítására készül, a párt gazdasági kabinetje a tervezet szerint ugyanis háromkulcsos adórendszer bevezetésére tett javaslatot – írja a Magyar Nemzet.

Újra felerősödhet a feketegazdaság

A dokumentumból az látszik, hogy a jelenleg 15 százalékos kulcs csak bruttó 416 ezer forintig maradna, efölött 22 százalékos, 1 250 000 forint fölött pedig már 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. 

A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét a szakértők ott látják, amikor valaki egy emeléssel elérné a következő kereseti sávhatárokat. Ilyenkor ugyanis munkáltatói és munkavállalói szempontból is felmerül: megéri-e hivatalosan emelni a fizetést. 

Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, ismét jöhet a „zsebbe fizetés”, vagyis erősödhet a feketegazdaság, amelynek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.

A turizmus az egyik fő érintett

Ha a többkulcsos személyi jövedelemadóról (szja) van szó, akkor érdemes több ágazatot is számba venni. Ezek közül kulcsfontosságú szektor az utóbbi években rendkívül dinamikusan bővülő turizmus, amely jelentősen hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez. Egyes becslések szerint a vendéglátással együtt a GDP 10 százalékát állítja elő, illetve a foglalkoztatásban is komoly szerepet tölt be, hiszen nagyjából 400 ezren dolgoznak a szektorban, közülük nagyon sokan idénymunkában. Esetükben különösen érzékeny kérdés az adókulcsok nagysága – mondta a lapnak Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Ha bármiféle adóváltoztatás történik, akkor 

  • az ott dolgozók elkölthető jövedelme csökken, 
  • illetve erősödhet az adóelkerülés, 
  • a fekete-, illetve szürkegazdaság szerepe 
  • és a nem hivatalos foglalkoztatás. 
  • Előfordulhat az is, hogy – látva a magasabb adófizetési kötelezettséget – akik korábban szezonálisan a turizmusban dolgoztak, nem fognak olyan intenzitással a turizmusban, de más területen sem dolgozni.

Mint mondta, a turizmus a feketegazdaság által az egyik legérintettebb szektor volt korábban, amelyet a kormányzat több intézkedéssel igyekezett visszaszorítani. 

Az egykulcsos szja bevezetése mellett csökkentették a munkát terhelő adókat, járulékokat, bevezették az online pénztárgépeket és számlázási rendszert

amelyek hozadékaként csökkent a fekete-szürke foglalkoztatás nagysága, aránya, kiterjedtsége.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu