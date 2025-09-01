Stabilizálódnak a lakásárak, elindult az albérleti díjak csökkenése

Panyi Miklós kiemelte, ezzel a programmal a magyar fiatalok tízezrei válnak tulajdonossá. Erősödik a magyar középosztály, erősödik a gazdaság - húzta alá.

Ez a program Magyarország megerősítésének programja! Elindultunk

− fogalmazott.

Fiatalok, éljetek a lehetőséggel!

− zárta bejegyzését az államtitkár.

Panyi Miklós: több bank is bejelentette, hogy az előírt 3 százalékos kamat alá fognak menni

Alighogy elrajtolt az Otthon start program, több bank is bejelentette, hogy az előírt 3 százalékos kamat alá fognak menni, és további kedvezményekkel, például több százezer forintos számlajóváírással igyekeznek megfogni az elsőlakás-vásárlókat – nyilatkozta a Hír TV híradójának Panyi Miklós.

A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette, arra számítanak, hogy a verseny tovább élesedik, és több más bank is harcba száll az ügyfelekért, akik így a korábbi számításokhoz képest is kedvezőbb havi törlesztőrészletekkel vehetnek részt a programban.