1 órája
Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat
Több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak – közölte a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.
A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
A családok és a nyugdíjasok védelmében november 30-ig a kormány meghosszabbította az árréscsökkentést, illetve önkéntes árkorlátozást harcolt ki egyebek közt a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél – emlékeztetett a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.
A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta:
a nyugdíjasoknak harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is küldenek, amit már több mint kétmillióan meg is kaptak, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak.
Magyarország kormánya segíti és megbecsüli az időseket
– idézte Nyitrai Zsolt bejegyzését a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök főtanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a háborús infláció miatt is támogatja a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellép az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen.
