Agrárium

1 órája

Mezőgazdasági innovációk a Syngenta mintafarmján – a fenntartható jövő szolgálatában

A zalai Dióskál határában működő Interra Farm a fenntartható mezőgazdasági innovációk egyik hazai központja. A Syngenta által működtetett birtokon kukorica- és napraforgóhibrideket, valamint digitális és regeneratív technológiákat próbálnak ki. A farm mára a jövő gazdálkodási módszereinek kísérleti terepévé vált.

A Syngenta fenntarthatósági kezdeményezéseit mutatja be a dióskáli Plótár gazdaság, amely 2013-ban csatlakozott a növényvédő szerek területén piacvezető és a szántóföldi vetőmagok nemesítésében, forgalmazásában vezető szerepet játszó vállalat fenntarthatósági törekvései keretében létrehozott Interra Farm hálózatához – írja a cég szerdai közlése nyomán a Világgazdaság.

Wheat,Quality,Check.,Farmer,With,Ears,Of,Wheat,In,A
Ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az hektáronként akár 300-400 kilogrammal is növelheti a hozamot
Fotó: maxbelchenko / Forrás: Shutterstock

A közlemény hangsúlyozza, hogy

a Syngenta fennállásának két és fél évtizede alatt a termelők igényeit folyamatos innovációval, a helyi viszonyokra és személyre szabott megoldásokkal szolgálta ki. A gazdálkodók a termékek mellett komplex technológiai és szakmai megoldásokat kapnak a vállalattól. 

A Kis-Balaton vízgyűjtő területén működő Interra Farm az elmúlt esztendőkben lépésről lépésre átállt a hagyományos szántásról a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra:

előbb

  • a szántás elhagyásával javult a talaj minősége,
  • csökkent a gépek üzemanyag-fogyasztása,
  • csökkent a munkaráfordítás,

majd a takarónövények alkalmazása révén

  • tovább javult a talaj szerkezete,
  • nőtt a szervesanyag-tartalma,
  • javult a vízmegtartó képessége,
  • ahogy a növények tápanyagfelvétele is.

A zalai településen működő gazdaság idén a Syngenta agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kísérleti terepe. A program részeként tíz-tíz kukorica- és napraforgóhibridet vizsgálnak a növények vitalitása és termőképessége szempontjából hagyományosan művelt, tarlóba vetett és forgatás nélküli talajon.

Egy másik kísérlet a Syngenta kalászos kultúrákban alkalmazott összehangolt termesztési technológiájának fejlesztését célozza:

ugyanis ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az hektáronként akár 300-400 kilogrammal is növelheti a hozamot.

A Syngenta támogatásként a vetőmagfejlesztéssel kezdve a legjobb genetikával, optimális növényvédelemmel, innovatív biológiai és digitális megoldásokkal járul hozzá a növények fenntartható termesztéséhez.

