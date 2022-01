Vasárnap a Dunántúlon és a középső országrészben tovább vastagszik a felhőtakaró. Emellett az Alföldön is újra terjeszkedik a rétegfelhőzet, arrafelé ködös tájak is maradhatnak. Fátyolfelhők által szűrt napsütésre inkább csak az északkeleti megyékben számíthatunk.

Éjszaka az északi, északkeleti tájakon, hétfőn napközben a Dunántúl északnyugati részén is csökken a felhőzet, ugyanakkor délebbre továbbra is marad a sok felhő. Gyenge vegyes halmazállapotú csapadék leginkább a Dunántúlon fordulhat elő, elsősorban a hétfő déli órákig. Reggelig a Kisalföldön élénkülhet meg a délkeleti szél, amely éjszaka északira, északkeletire fordul, és hétfőn elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és Bodrogközben erős lökések is kísérhetik. Emellett a keleti tájakon néhol hordhatja is a havat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -8 fok között alakul, de a kevésbé felhős, hófödte tájakon -10 fok alá hűl a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 1 és 5 fok között alakul, de északon, északkeleten ennél magasabb értékek is előfordulhatnak.