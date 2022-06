Kupacba halmozott ruhák és törülközők, amivel a nyakán elszorították a vért. Vérsávok, amerre elhaladt. A kisalfold.hu cikke szerint még teljes útzár mellett zajlott a helyszínelés a Lajtaszer utcában Mosonmagyaróváron, ahol egy fiatalembert nyakon szúrtak.

– Anyukámat szeretném látni. Ezeket „beszéltük” utoljára. Ezt mondta el kétszer-háromszor az a fiatalember, aki délután fél három körül kért segítséget tőlünk. A nyakából ömlött a vér, ezért gyorsan egy törülközőt hoztam, az azonban nem volt elég, édesanyám is elrohant még egyért – avatott be az utcában lakó fiatalasszony, aki hozzátette: a 20-25 év körüli fiatal még elmondta a saját és az elkövető nevét is, illetve hogy a biciklijét az utca elején hagyta.

A megkérdezett szemtanú kiemelte a szomszéd fiú szerepét az életmentésben: a tinédzser azonnal mentőt hívott, és tolmácsolta számukra, hogy mit tegyenek a megsérült fiatalemberért, mindezt a legnagyobb higgadtsággal, nyugalommal.

A sérültért mentőhelikopter jött és Győrbe vitték, ahol érdeklődésünkkor még a műtét zajlott.

Az elkövetőt elfogta a rendőrség.