Ádám a saját bevallása szerint is rajong a szexért. A felesége, Jolán nyolc gyermekkel ajándékozta meg, de aztán a férj értékelése szerint a házastársak együttléteinek minősége az utóbbi években egyre csak romlott - írja a Bors.

Bevallom, rendesen csaltam a feleségemet, de hogy ez kölcsönös-e, nem tudom

– mondta a Borsnak a férfi, és hozzátette: Zsuzsával mintegy öt éve ismerkedett meg.

– Kedveltük egymást, de szerelemről nem beszélnék. Mindenféle felnőtteknek való dolgot csináltunk együtt. Jó sokat ittunk, olyankor pedig jól éreztük magunkat. Zsuzsának az epilepsziája miatt gyógyszereket kellett szednie, ami miatt az alkohol máshogy hatott rá – magyarázta Ádám, aki nem tagadja, sokat veszekedett Jolánnal a szerető miatt.

A végzetes nap

Valahonnan megtudta, hogy szombaton is átmentem Zsuzsikához. Szerintem ez természetes, mert ha egy férfi nem kapja meg otthon, ami jár neki, más asszonynál keresi a boldogságot. Zsuzsival azért is biztonságos volt a szex, mert neki nem lehetett gyereke. Nem kellett védekeznünk sem – mondta szenvtelenül Ádám, hozzátéve: első férje olyan brutálisan bántalmazta a nőt, hogy az orvosok a méhét sem tudták megmenteni.

– Nos, szóval éppen szexeltem Zsuzsával, amikor Jolán hirtelen ránk tört. Én elmenekültem, mert Jolán meg akart verni. Hogy azután mi történt, csak utólag tudtam meg. Szegény Zsuzsit megfojtotta Jolán.

Ádám részletesen elmesélte, ami történt

Forrás: Bors

A polgármester miatt találtak rá a holttestre

Zsuzsa az önkormányzat közmunkaprogramjában vett részt. Mivel hétfőn nem jelent meg a megszokott időben, a polgármester szólt a polgárőrség helyi képviselőjének, hogy menjen a nő házához. Tamás Benjamin pedig a kertkaput és a ház ajtaját is nyitva találta.

Az épületbe nem léptem be, de már kintről is érezni lehetett a hullaszagot. Az ajtót kijjebb tártam, és máris megláttam az ágy mellett, holtan fekvő munkatársamat. Rögtön szóltam a rendőrségnek

– emlékezett vissza a polgárőr.

A hírek Tiszadadán gyorsan terjednek. Ádám is megtudta, hogy a szeretője nincs többé, ezért az otthonához sietett.

Nem néztem meg Zsuzsimat, mert félek a halottaktól. Irtózom tőlük, nincs dolgom velük. Mivel senkije sincs, az önkormányzat temeti el. Nem hiszem, hogy elmegyek a búcsúztatójára

– fejezte be Ádám, mielőtt kifejtette, hogy feleségére nem kíváncsi, de a nyolc gyermekük biztosan látogatja majd a börtönben.

Lánya előtt is eltitkolta a nő szörnyű tettét

Mint a Bors megtudta, Jolán a gyilkosság után a Tiszaeszláron lakó Liza lányához ment.

Csak annyit mondott, hogy összeveszett az apámmal.Ez gyakran megesik, ezért nem firtattam, hogy mi történt. Hétfőn jöttek érte a rendőrök. Először el se akartam hinni, hogy az anyám egy gyilkos. Szégyenbe hozott bennünket, de akkor is ő hozott minket a világra. Nekem viszont most fontosabb dolgom is van, hiszen egy hónap múlva születik a kislányom. A nagymamája egy darabig nem fogja látni – fejezte be a kismama.