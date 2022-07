Január 8. reggel még egy általános szombati napnak tűnt dr. Lestár Ferenc számára, de aznap délutánra örökre megváltozott az élete. Ahogy más hétvégéken is szokott, megjelent a fóti orvosi rendelőben, hogy az ügyeletet elássa. Mikor egy házaspár arra kérte, hogy állítsa be a feleség vérnyomását, közölte, hogy a szabályok szerint nem teheti, mert az normál háziorvosi feladat, ráadásul a rendszeres mérés szükségessége miatt nem is egyalkalmas eljárás. A páros éktelen haragra gerjedt, majd meglökték és megütötték az orvost. Dr. Lestár Ferenc védekezett, ám a férj nem hátrált. A verekedés még a rendelő előtti területen is folytatódott, végül viszont a támadó férfi maradt alul a szabadidejében testépítéssel is foglalkozó orvossal szemben. A férjet mentők vitték el a helyszínről, és közfeladatot ellátó személy elleni támadás címen eljárás is indult ellene. Az orvost sértettként hallgatták ki, az ügyet azóta sem zárták le, Lestár Ferenc azonban elvesztette az állását.

– Úgy érzem, a cég rossz néven vette, hogy megvédtem magamat, mégsem azonnal rúgtak ki, mert a lepapírozás több hónapot vett igénybe.A szabályok szerint egy orvosnak ötévente 250 kreditpontot össze kell gyűjtenie. Ebből 100 pont azáltal jár, hogy valaki folyamatosan dolgozik.A többit tanfolyamokon lehet beszerezni. Végül pont arra hivatkozva bontottak velem szerződést, hogy nincs elég kreditem, pedig más orvosokat hasonló helyzetben a gyakorlat szerint inkább felszólítják, hogy a maradék pontszámot záros határidőn belül szerezze meg! – mondta a Borsnak a bunyós doki, akit a váci ANTSZ időközben eltiltott a hivatása gyakorlásától - írja a Bors.

Az orvost csak sértettként hallgatta ki a rendőrség, mégsem praktizálhat Fotó: Knap Zoltán

– Egy napon a cég egyik középvezetője felhívott, és közölte: reggel nyolcig össze kell pakolnom a személyes holmimat. Egy héttel később aztán felajánlottak egy másik munkát, rendezvényeken kellett mozgóőrséget ellátnom.Három hétig eljátszották velem azt, hogy hirtelen felhívtak, órákon belül jelenjek meg az ország különböző pontjain, és lássam el a mozgóőrséget.Ezáltal teljesen tervezhetetlenné vált a magánéletem – magyarázta az orvos, aki tavasz óta nem dolgozik. Jelenleg is munkát keres, de arról nincs meggyőződve, hogy továbbra is orvosként szeretne tevékenykedni. Ugyan hivatásának tekintette a gyógyítást, a néhány hónapos kényszerpihenő alatt volt ideje gondolkodni.

Még az ajtó is betört a verekedésben Fotó: Knap Zoltán

– Egy orvosnak manapság nagyon sokat kell tűrnie a betegektől is. Megesett, hogy az ügyeleti időben csengettek a rendelő ajtaján. Mikor megkérdeztem, mi a panasz, csak annyit közöltek, hogy b*sszam meg az anyámat! Nem jöttem ki a béketűrésemből, deha valaki fizikailag támad rám, úgy érzem, jogom van védekezni.Nos, az ilyen problémák egyáltalán nem hiányoznak.

Lestár Ferenc életét most a munkakaresés, a párkapcsolata, és a testépítés tölti ki. Úgy tűnik, a közeljövőben egy gyógyszerekkel foglalkozó cégnél tanácsadóként tud elhelyezkedni.