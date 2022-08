A szomorú történet szerint egy házaspárnak akadt problémája az őket illető kiszolgálással a bajai Vizafogó Étteremben és Panzióban, ahol is a feleség egy halászlevet rendelt, de nem volt elégedett a hal minőségével.

Nagy balhé lett

A háromtagú család még augusztus elején, egészen pontosan a hónap első napján érkezett meg a vendéglőbe, amelyet az eddigi véleményeket átlagolva – a maximálisan elérhető 5 csillagból – mintegy 4,7-re értékelt a publikum, vagyis vélhetően nem egy szimpla étkezdében következett be az emlékezetes skandalum.

Az asztalukat felügyelő pincér hamarosan fel is szolgálta a megrendelt hungarikumot, majd tovább állt, hogy egy másik társaság rendelését is rögzítse. Az előzőleg kiszolgált família női tagja azonban kisvártatva panaszkodni kezdett az ételre, sőt: arra a kérte a pincért, cseréltesse ki az abban lévő halat – aminek jó részét addigra már meg is ette.

A leöntött munkaruha (Fotó: Police.hu)

Felejteni akarnak

Mivel a férfi közölte, hogy a szinte már el is fogyasztott levest nem áll módjukban új adaggal helyettesíteni, az őt szidalmazó asszony a verbális adok-kapok hevében nemes egyszerűséggel a pincér nyakába zúdította az addigra remélhetőleg legalább már nem forrón gőzölgő halászlét.

Az alkalmazott ekkor azonnali távozásra szólította fel a triót, mire a férj szó szerint nekiesett.

– a dulakodássá vált csetepaté végére végül a személyzet és vendégek tettek pontot.

Aki itt volt aznap és természetesen a törzsvendégeink pontosan tudják, mi is történt, ők pedig szerencsére nekünk adnak igazat, és most csak ez számít

– mondta el a Borsnak az étterem egyik dolgozója, aki szem- és fültanúja is volt a balhénak. A férfi azt is hozzátette, hogy már csak azért sem akar belebonyolódni a részletekbe, mert inkább szeretnék maguk mögött tudni az ügyet, a világhálón hozzászólóknak pedig csak annyit üzen: megvan a véleménye a tények ismeretének hiányában vagdalkozó „kommenthuszárokról”.

Lezárult a nyomozás

A Bajai Rendőrkapitányság nyomozói az esetet követően gyanúsítottként hallgatták ki az agresszív házaspárt, akikkel szemben garázdaság miatt folytattak eljárást – a nyomozást a napokban zárták le, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal egyetemben továbbították az illetékes ügyészség felé.