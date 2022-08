A kegyetlen állatkínzás a napokban történt a nógrádi megyeszékhelyen, amikor is hatalmas erővel földhöz vágta a macskát egy fiatal fiú. A brutális kivégzést pedig barátai videóra is vették, majd feltöltötték az internetre. Szerdán, a kora délutáni órákban ígéretükhöz híven az elkövető lakásához, az Acélgyári útra kijöttek a Szurkolók az Állatokért Alapítvány tagjai is - írja a nool.hu.



Kapin Richárd, az alapítvány egyik tagja a megyei hírportálnak elmondta a helyszínen: Budapestről érkeztek, illetve helyiek is csatlakoztak hozzájuk.

– Az ok, amiért Salgótarjánba látogattunk, az a videó volt, ami futótűzként terjedt az interneten. Ezen egy fiatal fiú egy macskát földhöz vágott. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bárki, aki állatot kínoz, annál meg fogunk jelenni, és számon fogjuk kérni, hogy miért, és hogy történt az eset – emelte ki Kapin Richárd.

Hozzátette: a helyi romák 90 százaléka teljes mértékben fel volt háborodva, és az alapítvány mellett áll.

Döbbenet volt számunkra, hogy mennyire a szívükön viselik ezt az ügyet a salgótarjáni emberek. Reméljük, hogy az elkövető családja el lesz tiltva az állattartástól

– fejtette ki az alapítvány tagja.

Mint kiderült, a lakásból senki nem jött ki.

– Kaptunk azonban üzeneteket, hogy a város melyik részén lehetnek, ugyanis nem mernek hazajönni, mert félnek tőlünk. Mi azonban tényleg békés szándékkal jöttünk le, nem egy tizenéves kisfiút, vagy az édesapját akarjuk megverni, hanem el szeretnénk magyarázni nekik, hogy az állatkínzás nem divat Magyarországon – emelte ki Kapin Richárd.

Két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető az elkövető

Az esettel kapcsolatban a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: augusztus 20-án egy salgótarjáni lakos tett bejelentést a rendőrségre, miszerint két héttel korábban az Acélgyári úton egy macskát nagy erővel a földhöz vágtak. Ennek következtében az állat elpusztult. A bántalmazásról készült videófelvételt a közösségi oldalról a bejelentő kimentette, majd átadta a rendőrségnek - írja a nool.hu.

Az adatgyűjtés és a tanúkutatás eredményeként beazonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 15 éves salgótarjáni lakost, akit előállítottak és vele szemben állatkínzás bűncselekmény elkövetése miatt indítottak büntetőeljárást. Az elkövető felvételen szereplő társainak beazonosítása még folyamatban van

– tájékoztattak.

