Két hónapig élet-halál közt lebegett, súlyosan megégett egy 15 éves fiú, a barátját próbálta megmenteni a sárospataki vasútállomáson. A barátja szelfizni mehetett fel a vagon tetejére, a vezetékektől viszont lángra kapott a teste, azonnal meghalt. Soma segíteni akart neki, de ő is megsérült és lezuhant a vonatról. Testének 50%-a megégett, most egy maszkot kell hordania, a haját, sőt a fülét is pótolni kell.