– Ezt senki nem kívánom, még látni is szörnyű volt, ahogy gyalogol az apuka a házukhoz leszegett fejjel és egy nejlonzacskóban viszi azokat a holmikat, amiket össze tudtak szedni – mondta lapunknak pénteken reggel egy harminc év körüli helybéli férfi a borús időben. – Nézze, milyen szépen felújított házuk van, most készültek el vele, a kerítést is rendbe tették, most kezdhettek volna jól élni