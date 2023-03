Borzalmas kimondani, de abban bízunk, hogy őt találták meg és végre visszakapjuk, mert szeretnénk méltóképp eltemetni. Egy ilyen eset, nekünk is és a hozzánk hasonlóknak is, akik várják haza eltűnt szerettüket reményt adhat. Ha az azonosítás után kiderül, hogy mégsem apu az, akkor remélem, hogy fény derül arra, hogy kit találtak meg és visszakerül a családjához, mert biztosan őt is valaki régóta haza várta