Szentendrén, a Bükkös-patak partján történt az eset, amely során szóváltásba keveredett egy gyermekeivel kutyát sétáltató nő, és egy középkorú biciklis férfi - írja a Ripost.

A férfi ugyanis hátulról tekert kerékpárjával, és majdnem elütötte a hölgy egyik gyermekét. Az anyuka pedig érthető okokból sérelmezte ezt. A férfi a magyarázkodás helyett a semmiből ököllel homlokon ütötte az anyukát úgy, hogy végül mindketten a patak medrében kötöttek ki.

Még pénteken délután három óra környékén történt az eset, a Ripostnak sikerült elérnie az incidens egyik szemtanúját, aki megrázó dolgokat mesélt az ügyről.

„A Duna-part felől érkezett a 45 év körüli biciklis, amikor odaért a családhoz, az egyik kisgyermek kicsit kilépett elé, és hajszálon múlt, hogy nem ütötte el. Ez mind azért történt, mert nem csengetett, nem lassított és nekik hátulról jött a kerékpáros. A nő rákiáltott a hapsira, hogy: "Nem tud vigyázni? Elüti a gyereket" - kezdte beszámolóját a szemtanú. A durva részletek csak ezután következtek:

Erre a fickó leszállt a bicikliről, odament a hölgyhöz, és ököllel behúzott neki egy akkorát szó nélkül, hogy a nő beesett az árokba.

Volt annyi lélekjelenléte, hogy közben megfogta a pólóját a férfinek a nyakánál és magával rántotta. A férfi sárga pólója el is szakadt, és miközben legurultak a meredek domboldalon, a férfi még többször is megütötte közben a nőt. Pillanatok alatt történt minden - tette hozzá a szemtanú, aki elárulta azt is, hogy

a nő mindegyik gyermeke sírt a megrázó jelenetek láttán és közben kiabáltak, hogy "Anyu, anyu".

Kiderült, hogy a férfi el akarta hagyni a helyszínt a verekedés után, azonban a hölgynek szerencséjére oda jött még két férfi segíteni, akik szintén végig nézték az erőszakos szóváltást.

A férfit a helyszínen előállították a rendőrök, a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán garázdaság miatt van folyamatban büntetőeljárás ellene.