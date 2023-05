Négy éve, 2019. május 29-én 21 óra 5 perckor a Margit híd pesti hídfőjénél a hegymenetben gyorsító Viking Sigyn szállodahajó legázolta az előtte haladó Hableány sétahajót.

A sétahajó 35 utasából heten túlélték a balesetet, 25 dél-koreai utas, és a kétfős magyar személyzet a Dunában lelték halálukat. Egy dél-koreai középkorú nő nyomtalanul eltűnt, azóta sem került elő a holtteste.

Hajósok szerint a Viking Sigyn után érkező testvérhajó, a Hableány roncsain és a vízbe esetteken átgázoló Viking Idun semmisíthette meg a testet - írja a Magyar Nemzet.

A szörnyű balesetnek azóta sincs felelőse. A katasztrófa miatt indult két büntető és egy kártérítési per még nem jutott el végkifejletig.

A már három éve tartó büntetőpernek egyetlen vádlottja van, a norvég tulajdonú, ám Svájcban bejegyzett Viking AG hajójának, a Sigynnek az ukrán kapitánya, a 67 éves Jurij Csaplinszkij.

A kapitány a vádirat szerint az ütközés előtti öt percben – noha ő kormányozta a szállodahajót – egyáltalán nem figyelt a munkájára, ráadásul a Sigyn radarja sem volt bekapcsolva.

A kapitány a tanúvallomásában még elismerte, hogy nem is látta a Hableányt. (A tanúként tett vallomás felhasználható a bíróságon, így később hiába módosította már gyanúsítottként, majd vádlottként az első vallomását.)

Csaplinszkij kapitány ellen vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyez­tetésének vétsége és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emeltek vádat.

Jurij Csaplinszkij, a Viking Sigyn kapitánya

Forrás: Origo

Az ukrán kapitány nyomkövetővel a lábán bűnügyi felügyelet alatt van Budapesten, és bizonyítottság esetén halmazati büntetésként 11 év szabadságvesztést is kaphat.

A perben zajlik az iratismertetés, ami után következhetnek a perbeszédek, majd várhatóan ősszel az elsőfokú ítélet kihirdetése. Borítékolható azonban, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete nem emelkedik jogerőre fellebbezések miatt.

Ugyancsak elkezdődött a másik büntetőper, pontosabban előkészítő üléssel elkezdődött volna, csak az Ukrajnában (!) bűnügyi felügyelet alatt lévő vádlott kórházba került. Ebben a perben Fjodor S. a vádlott, a Viking Idun hajóskapitánya, akit 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával vádolnak. A katasztrófa estéjén az Idun közvetlenül a Sigyn után érkezett a Margit hídhoz, és anélkül, hogy megállt volna, átgázolt a felszínre került hajóroncson és testeken.

A kapitánynak eddig minden hónapban egyszer telefonon kellett jelentkeznie az V. kerületi rendőrkapitányságon, ami meg is történt. Amikor kitűzték az előkészítő ülést, zárt hírközlési láncon keresztül próbálták meg kapcsolni a bíróságra, ám kiderült, tárgyalásra alkalmatlan állapotban kórházi kezelés alatt áll. Egyébként az 59 éves Fjodor S. ha akarna, se tudna Budapestre jönni, hiszen katonakorú.

Érdekesség, hogy Csaplinszkij és Fjodor S. nem sokkal a budapesti katasztrófa előtt Hollandiában egy ugyancsak Viking hajóval egy tengerjárónak ütköztek és eljárás indult ellenük. Annak nincs nyoma még a szakportálokon sem, hogy ennek az ügynek mi lett a vége.

A Hableány-katasztrófa miatt négy és fél milliárd forintnyi dollár alapú kártérítési per is zajlik. Ebben a dél koreai áldozatok hozzátartozói és a túlélők összesen 78-an perlik a Sigyn tulajdonosát, a Viking AG-t és a Habelány tulajdonosát, a Panoráma Deck Kft.-t. A perben jelenleg is tart a felperes károsult zárt hírközlési láncon keresztüli meghallgatása.