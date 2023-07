Andrást mindenki jószívű, becsületes, segítőkész embernek ismerte, mindig, mindenkire szeretettel mosolygott és szenvedélyének tekintette a kerékpározást. Én is többször voltam vele együtt a túrákon, nem csak a magyarországi vidékeket járta be, hanem szívesen ment Felvidékre is, ahol a nehezebb terepviszonyokkal is megbirkózott. Felfoghatatlan, ami velük történt.