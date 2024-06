A kórházból már kiengedték, a rendőrök pedig azóta kihallgatták, ezen azt mondta, hogy

egy darabig élvezték, hogy cikáznak a vízen, de később többen is félni kezdtek, ám hiába kérték a motorcsónak vezetőjét - akinek a húga is meghalt a tragédiában -, hogy lassítson. A férfinek azt is elmondta, hogy végig halálfélelme volt.

Mivel a jó idő miatt egyre többen hajóznak a Dunán, ezért a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya fokozott ellenőrzést végez a Dunán és annak mellékágaiban is. A vízi rendészet még éjszaka is ellenőrzi a folyót.

A sebességkorlátozás alá tartózó területeken pedig sebességmérő készülékkel figyelik a hajókat, megelőzve ezzel a gyorshajtásokat.

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy strandolni is csak azokon a helyeken lehet, ahol a fürdőzés nem tiltott és kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Azok, akik nem tartják be a strandolás szabályait a Dunán, akár 150.000 forintos bírságot is kaphatnak.