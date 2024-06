Az egykori valóságshow szereplő VV Fanni, azaz Novozánszki Fanni 2017-ben tűnt el, de a holttestét azóta sem találták meg. A 24 éves lány utoljára egy kamerafelvételen volt látható, ahol B. László cipeli ájultan, egy budapesti garázsban. A férfi nyereségvágyból megtámadta és feltételezhetően meg is ölte Fannit. Lászlót 2023-ban 20 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Bár Fanni maradványai eddig nem kerültek elő, most egy reménysugár csillant a család és Dr. Lichy József ügyvéd számára, hiszen a május elején Ajkán megtalált csontok, még akár a lányé is lehetnek..Az ügyvéd Bochkor Gáboréknak mondta el a részleteket a rádióban, azzal kapcsolatban, hogy milyen változást hozhat az ügyben, ha kiderül, hogy azok valóban Fanni csontjai.

Novozánszki Fannit ugyan idén hivatalosan is halottnak nyilvánították, annak ellenére, hogy a földi maradványai nem kerültek elő, a család továbbra is reménykedik, hogy sikerül megtalálni és méltóképpen búcsút vehetnek tőle.

Így amikor májusban az ajkai csónakázó tóban csont maradványokat találtak, arra mindannyian felkapták a fejüket, hiszen az ügyben elítélt B. Lászlót Siófokon tartóztatták le 2017-ben így van rá esély, hogy nem a Dunában hanem a Veszprém vármegyei tóban tüntette el a holttestet - írja a Bors.

VV Fanni családja reménykedik, hogy elbúcsúzhatnak

Dr. Lichy József szeretné, ha a család végre megnyugvásra lelhetne az ügyben, így reménykedik, hogy valóban Fannira találtak rá:

Ezek csontváz maradványok tulajdonképpen, tehát olyasvalakié lehetnek, aki hosszú ideje benne van már abban a tóban.

Ugyan jogügyi szempontból Fanni ügye egy lezárt ügynek tekintendő, de különösképpen az édesanyjában, sőt még bennem is valamilyen különös reménykedésféle maradt fenn, hogy hátha mégis előkerül az a lány valahonnan. És itt jött az ajkai tó esete. Mert

mindig, amikor vízből kerül elő valamilyen maradvány felkapjuk a fejünket, mert az elítélt is azon bukott meg a hazugságvizsgálaton, hogy a vízbe tette a lány holttestét.

Az már bebizonyosodott, hogy a biztonsági kamera felvételén már nem élt VV Fanni

Az ügyvéd azt is elmondta, hozhat-e bármilyen változást B. László számára, ha sikerül azonosítani a testet:

Nem hiszem, hogy ez megváltoztathatná az ítéletet, mert maga az emberölési cselekmény, akkor válik befejezetté, amikor a lánynak az életét kioltják. Az pedig a bírósági megállapítás szerint már akkor megtörtént, amikor a mélygarázsban cipeli a lánynak az alélt testét, mert ez bizonyos körülmények miatt holtában kellett, hogy történjen.

Az utócselekmény, hogy ő hova tünteti el a lánynak a holttestét, a Dunába-e vagy netalán az ajkai tóba, vagy esetleg Siófok környékén a nádasokba, ez már tulajdonképpen hivatalos nevén büntetlen utócselekmény. Ennek annyiban van jelentősége, hogy tényleg meg lehetne találni Fanni földi maradványait.