Harmincnégy éve dolgozom a Budapesti Állat- és Növénykertben és ennyi idő alatt néhány eset volt csupán, azok viszont komoly sajtóvisszhangot váltottak ki

– mondja Hanga Zoltán, az intézmény szóvivője. Mint elmondta, még 2004-ben az egyik terráriumból elloptak egy kutyafejű boát, a tettes átvágta a szellőzőrácsot és úgy emelte ki a hüllőt. A sajtó olyannyira felkapta az esetet, hogy Hanga még egy vietnami oldalon is találkozott az ellopott kígyó hírével.

Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivője

Fotó: Szabolcs László / Forrás: MW bulvár

Gyanítható, hogy a kígyótolvaj megijedt a nagy hírverés láttán, ezért az állatot visszacsempészte az állatkertbe. Betette párnahuzatba és az állatkertben található egyik női vécében lerakta a lehajtott vécéfedélre

– folytatja Hanga Zoltán. Ugyancsak komoly visszhangja volt, amikor valaki egy arasznyi selyemmajmot vitt el a budapesti állatkertből. A hírről minden jelentős fórumon beszámoltak, az elkövető pedig itt is berezelhetett, hiszen egyik nap taxi állt meg az állatkert bejáratánál. "A sofőr odament a portához és közölte, valaki ezt a dobozt küldte, át kell adnia. Benne volt a kis selyemmajom."

Különös sztori az ellopott selyemmajomé

Fotó: illusztráció / Forrás: Shutterstock

Se kifelé, se befelé

Lopás szerencsére ritkán fordul elő a budapesti állatkertnél, annál többen hoznak állatot. Hanga Zoltán elmondta, nem ritka, hogy házi kedvencekkel állítanak be, kutyát, macskát persze nem, de előfordult, hogy valaki kígyót akart beadni.

"Miután közöltük vele, hogy nincs mód a befogadására, egyszerűen elengedte az állatkert területén és végül több madarat is megfojtott, mire sikerült befognunk" – idézte fel a szóvivő, aki hangsúlyozta, hogy az állatkert nem fogad be megunt házi kedvenceket.

Jelenleg csak egy fajtával tesznek kivételt, az ékszerteknőssel, ugyanis egyre jobban elszaporodik a természetben, és félő, hogy az őshonos mocsári teknős élettere csökken ezáltal. "Az ékszerteknősöket befogadjuk, az állatkert területén található tóban most is vagy kétszáz él, még tojást is raknak, ott elférnek. De őket is csak természetvédelmi okokból" - hangsúlyozta Hanga Zoltán.

Hogy milyen módon védelmezi még a környezetet és az állatvilágot a főváros állatkertje, kiderül a Mandiner cikkéből.