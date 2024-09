Tímea, egy korabeli újság fotóján

A céljuk az volt hogy Berekfürdőre egy előre kibérelt házba vigyék a kislányt, ahol addig terveztek maradni, amíg meg nem szerzik a pénzt. Szóval lerobbantak és hívták a társukat, aki egyébként az egészet kitalálta. A férfi egy másik autóval odament, a gyermeket átültették és Berekfürdőre vitték. Az első telefonhívás a berekfürdői házból jött. Ekkor már bizonyossá vált, hogy a kislány megvan, azt is tudtuk, életben van, mert pénzt követeltek érte.

A bázisunkat a családnál alakítottuk ki, folyamatosan csörögtek a telefonok.

A szülők érthetően nagyon nehezen viselték a dolgot, az édesanya gyakorlatok igaz egyfolytában zokogott, az édesapa jobban tartotta magát. A nyomozás több szálon futott, aztán az az autó (egy Wartburg) hozott eredményt, amit szemtanúk láttak. Ebben vitték a gyermeket. Nem csak nyílt eljárásban nyomoztunk, aminek segítségével sikerült behatárolnunk, hogy hol lehet a gyermek és az elrablói. Egyszer beszéltünk is a kis Timivel. A kislány egyébként nem kommunikált az elrablóival, nem fogadott el tőlük semmit. Nem evett és nem ivott. Egy bizonyos idő után már nem tudtak mit kezdeni a szüleit követelő síró gyerekkel.Folyamatosan őrizték, 1 percre sem hagyták magára. Addigra már pontosan tudtuk hol vannak, és a bevetési csoport körbe is vette a nyaralót. A kommandósok pedig lerohanták őket, a kislányt sérülésmentesen kihozták, az elkövetőket pedig elfogták.

A gyanúsítottak azt mondták, hogy súlyos adósságaik, kilátástalan helyzetük vezetett a rabláshoz. Az biztos, - ezt a nyomozás is alátámasztotta - hogy semmilyen körülmények között nem szerepelt a terveik között a gyermek bántalmazása.

Részlet az egyik gyanúsított vallomásából:

“T. Zoltán március 4-én szabadult a börtönből az egyik szombati napon találkoztam vele a piacon és arról beszélgettünk, hogy nincs pénzünk. Ekkor azt mondta, hogy tud egy pénzszerzési lehetőséget, amiből 5 millió forintunk lehetne fejenként, ha hárman megcsinálnánk a dolgot. Ekkor még nem közölt semmi konkrétat, de kb. két hét múlva az újabb találkozásunkkor azt mondta, hogy el kéne rabolni a Horogh lányát.

Ha jól emlékszem vagy három alkalommal próbálkoztunk az iskolánál, de mindig jött valaki a kislányért.

Végül hétfőn fél 4-kor kimentünk az iskolához. Ekkor Horogh Lajos nem jött a kislányáért. Az iskola előtt vártuk a gyereket, aki először az osztálytársaival, majd gyalog, egyedül sétált hazafelé. Megszólítottuk, önként nem akart velünk jönni, ezért az öcsém a hátsó ülésre tuszkolta.

A kislány sírt és kérdezte, hova visszük. Haza akart menni.

Nyomozó kérdésére: a cselekmény végrehajtását megelőzően esett szó arról, hogy mi lesz ha a szülők nem fizeti ki a váltságdíjat?Válasz: erre az esetre abban állapodtunk meg, hogy bántódás nélkül elbocsátjuk a kislányt, sőt abban az esetben is ha riasztják a rendőrséget. Nem a gyerek ellen akartunk bármit is, csak a pénzt akartuk megszerezni.