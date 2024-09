Szeptemberben elkezdődött a szarvasbőgés hazánkban, és nagyjából október végéig tart majd. Ilyenkor az akár több száz kilós, vakon közlekedő négylábúak az autók elé ugorhatnak. A statisztikák szerint Magyarországon csak 2022-ben több, mint 7400 nagyvad pusztult el gépjárművel való ütközés miatt.

Hazánkban a legnagyobb testű kérődző vad a gímszarvas. Egy személygépkocsi 4-4,5 méter hosszú, a súlya 1,5-2 tonna, mégis könnyen totálkárosra törhet, ha összeütközik egy gímszarvas bikával.

Ez utóbbi ugyanis akár 250 centiméter hosszú, marmagassága 150 centiméter, testtömege pedig 300 kilogramm is lehet.

Ilyentájt kezdődik az udvarlási időszak

Fotó: Keith Hider / Forrás: Shutterstock

A szarvasbikák a bőgés idején naponta akár 30-40 nősténnyel is párosodhatnak. Nemcsak éjjel, de világosban is minden óvatosságot mellőzve űzik, kergetik őket. Emiatt nagyobb eséllyel találkozhatunk velük, akár lakott területekhez közel is.

Merrefelé vigyázzunk?

A szarvasveszélyre a legnagyobb esély a Dunántúlon van, ugyanis Somogy, Tolna, Baranya és Zala ad otthont a legnagyobb állománynak. A Bakony és vidékének útjain is gyakori a gímszarvas. Most a Duna ártereiből az árvíz miatt a Duna-Tisza vidék erdőségeibe is beköltöztek a nagyvadak, valamint vendégként előfordulnak az ukrán határhoz közeli régiókban is – írja a Közlekedésbiztonság portál nyomán cikkében a Ripost.