A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kutyavezető Alosztály két bűnügyi technikusa és a Csengeri Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetője közösen kutatott egy fehérgyarmati ingatlan területén, miután a lopáson kívül drogbirtoklás gyanúja is felmerült.

A nyomozás egy kelet-magyarországi tolvajbanda feltételezett vezetőjének ingatlanában történt

Emlékezetesen indult a nyomozás egy kelet-magyarországi tolvajbanda feltételezett vezetőjének fehérgyarmati ingatlanjában.

Első körben debreceni nyomozók kutattak ott, és alig néztek körül az udvaron, az egyik tuja alatt találtak egy dobozkát, amelyben fehér por volt. A gyorsteszt kimutatta, hogy kokaint tartalmazott

– vázolta Ficsóri Tibor.

Mint mondta, egy ottani napelemparki lopás miatt nyomoztak, így jutottak el a fehérgyarmati férfihoz, és a dobozka felbukkanását követően a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság nyomozói kérelmezték kábítószer-kereső kutyák kirendelését.

Varga Péter törzsőrmester, a Csengeri Határrendészeti Kirendeltség kutyavezetője a viszonylag nagy udvarban nézett körül Pörgivel, közvetlen kollégám, Szőke Zoltán törzszászlós a kétszintes ház alsó szintjén Kicsivel, én pedig az emeleten Dokival. Elsőként Peti kiáltott, hogy találtak valamit, miután a kert egyik szegletében, egy kimustrált kutyaól mellett Pörgi jelzett egy doboznál. Ez valamivel nagyobb volt, mint ami a tujánál találtak a debreceniek, és ebben is volt droganyagmaradvány meg egy csomó simítózáras nejlontasak. A dílerek ezekbe szoktak porciózni különféle kábítószereket.

Doki jelzett is meg nem is

„Az alsó szinten Zoliék nem bukkantak drogra, és elsőre úgy tűnt, az emeleten sem lesz találat, de amikor a fürdőszobában vizsgálódtunk, Doki a szokásosnál nagyobbat szippantott az ülőkád előlapjának oldalsó illesztésénél, ahol talált rajta egy kis rést. Vittem célszerszámot, résnyire kifeszítettem az előlapot, és zseblámpával belevilágítottam, de semmi furcsát nem láttam, csak a csöveket, mert hidromasszázskád volt. Ekkor Doki átment a kád oldallapjához, és ott az előzőnél is nagyobbat szippantott egy hasonló résnél, ahol a szokásosnál tovább időzött, de jelezni nem jelzett. Ezt a viselkedésváltozást is beszédesnek gondoltam, úgyhogy résnyire ott is felfeszítettem az előlapot, és ahogy bevilágítottam, egy köteg pénz nézett vissza rám; húszezresek vákuumcsomagolva. Összesen három ilyen pakkot találtunk ott, az annyi mint 12 millió forint. Doki már három éve szolgál velem, ezalatt kiismertem.”