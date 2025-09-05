szeptember 5., péntek

Krimi

2 órája

Taxisofőr támadt egy buszvezetőre

Címkék#autóbuszvezető#taxisofőr#paprikaspray

Egy dühöngő taxisofőr megtámadott egy buszsofőrt a Keleti pályaudvarnál – hívta fel a figyelmet Hegyi Zsolt. A MÁV-csoport vezérigazgatója jelezte, hogy egyre több támadás éri akár verbálisan, akár fizikailag a MÁV-csoport szolgálatot teljesítő munkatársait, aminek megálljt kell parancsolni.

Forrás: Hegyi Zsolt/Facebook

Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-vel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát

– hangsúlyozta Hegyi Zsolt. Majd ismertette: az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársuknak és félelmet keltett az utasokban. „A taxis a támadás után egyszerűen továbbállt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz” – tette hozzá.

A MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen

– hívta fel a figyelmet a vezérigazgató. Hegyi Zsolt a megtámadott sofőrnek gyors és teljes felépülést kívánt, a feltartott utasoktól pedig elnézést kért. Emellett a közlekedés résztvevőitől azt kérte, hogy a közösségi közlekedésben dolgozókkal működjenek együtt, hiszen ők mindannyiunkért dolgoznak nap mint nap.

 

 

Krimi

