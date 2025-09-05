10 perce
Zavart férfi ölte meg az édesanyját Soroksáron
A rendőrségre több bejelentés érkezett egy férfiről, aki lakásuk erkélyén késsel hadonászott. A kiérkező rendőrök a lakásban egy nő holttestét találták meg.
Rendőrök és mentők egy társasház előtt a főváros XXIII. kerületében, az Újtelep úton 2025. szeptember 4-én
Forrás: MTI
Fotó: Mihádák Zoltán
Megöltek egy nőt Soroksáron csütörtök délután; a helyszínen elfogták a fiát, aki a gyanú szerint megkéselte édesanyját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu-n.
Azt írták: a rendőrség ügyeletére csütörtök délután több bejelentés is érkezett, miszerint Budapest XXIII. kerületében egy férfi a lakásuk erkélyén késsel hadonászik, bántalmaz egy idősebb nőt.
A kiérkező rendőrök elfogtak egy 30 éves zavart férfit, akinek a 67 éves édesanyját a közös lakásukban holtan találták.
A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt nyomoz, a szemle és a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van - írták.
