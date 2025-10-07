1 órája
Vigyázzon! A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő AI-videó terjed a neten
A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő, mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon – hívta fel a figyelmet a társaság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.
Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligencia használatával készült hamis videó terjed a világhálón (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Az összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja.
A Szerencse Klub néven hirdető cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik
– írták, jelezve: az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.
A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál.
Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak
- a szerencsejatek.hu,
- a tippmix.hu,
- a tippmixpro.hu oldal,
- valamint a Tippmixpro,
- az Okoslotto és a
- Tippmix Radar alkalmazás tartozik, másutt nem szerveznek szerencsejátékokat.
