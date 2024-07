Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter ünnepi beszédében hangsúlyozta, a csúcstechnológia elengedhetetlen, de nem elégséges ahhoz, hogy sikeresen lehessen harcolni, ám ha van lőszer, akkor van siker is. Szerinte Európa is felismerte ezt a helyzetet, azt, hogy nem tétlenkedhet, hanem újra kell építenie védelmi iparának teljes képességét, és ezen belül a lőszergyártást kiemelten. Elmondta, ez azt eredményezte, hogy Magyarországon a védelemipar részeként létrejöttek az új, high-tech tudást bevonzó, magyar munkaerőnek munkát adó gyárak. Magyarország már a tavalyi évben elérte azt a 2 százalékos GDP-hez mért védelmi kiadási szintet, amelyet a NATO elvár a tagállamaitól. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette, a védelmi komplexum a magyar hadiipar egyik koronaékszere. Az üzemben 30 milliméteres gépágyú lőszert fognak gyártani, ami a Lynx gyalogsági páncélozott harcjármű toronygépágyújának lőszere, illetve egyéb NATO-tagállamok fegyverzeti elemeiben is nagyon fontos lőszertípus. A várpalotai lőszergyártó komplexum további elemekkel is bővülni fog a következő hónapokban és években, itt fogják hamarosan gyártani a 120 milliméteres harckocsilőszereket is.

Hétfőn ünnepélyes körülmények között átadták a várpalotai lőszergyárat: a düsseldorfi központú Rheinmetall hivatalosan is elkezdte a lőszergyár átvételét

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója arról beszélt, hogy a hipermodern várpalotai lőszergyár megalapítása világosan jelzi az innováció és a minőség iránti törekvésüket. Ez az üzem nemcsak a magyar és a világszerte közreműködő partnereik honvédelmét szolgálja, hanem a régió gazdasági fejlődését is nagyban elősegíti.

A gyár októberben kezdi meg a termelést

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere emlékeztetett: a 2022. december 18-án történt alapkőletétel után szinte hihetetlen, hogy 18 hónap elteltével az átadási ünnepség részese lehet. Kijelentette, Várpalota a védelmi ipar mellett kötelezte el magát, ezt tekintik kitörési pontnak, és az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket kívánják a városban támogatni. Magyarország védelme nem lehetséges hadiipar nélkül, amelynek egyik legfontosabb pillérét a várpalotai védelmi ipari komplexum fogja jelenteni. Ehhez szeretnék alakítani a szakképzés profilját, az egyetemi képzést a városban, és olyan infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítani, amelyek mind a gazdasági szereplők, mind a lakosság érdekét szolgálják. Ilyenek a részben már készülő utak, közműfejlesztések, amelyek a lakhatás problémáját hivatottak orvosolni. Hozzátette, egy évvel ezelőtt jelentették be, hogy a magyar kormány 24 milliárd forintot biztosít 2026-ig a különböző infrastrukturális fejlesztésekre. Ugyanakkor megköszönte a várpalotaiaknak azt, hogy a bejelentést követő sokkhatás után egyre inkább támogatólag álltak a beruházáshoz, és ma már a legtöbben a megélhetést, a szakmai karriert, a lehetőséget látják benne.