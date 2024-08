Porga Gyula, Veszprém polgármestere az ünnepélyes bemutatón emlékeztetett, 2019-ben határoztak úgy, hogy 21. századi, európai színvonalú közösségi közlekedéssel lehessen Veszprémben utazni. Ezért a város a saját kezébe vette ezt a szolgáltatást. Úgy fogalmazott, hosszú és rögös volt az út, de a korábbi állapothoz képest magas színvonalú közösségi közlekedést sikerült felépíteniük az elmúlt években.

A MAN Lion's City 18E csuklós autóbusz nemcsak a V-Busz flottájában az első elektromos csuklós autóbusz, hanem Magyarországon is az első

Fotó: Fülöp Ildikó

Sokan emlékezhetnek arra, hogy hosszú ideig a veszprémi buszpark volt a legöregebb az egész országban, majd 2022. január elsejétől a veszprémi buszflotta lett a legfiatalabb, hiszen teljes egészében lecserélték. Hozzátette, a most bemutatott autóbuszra méltán lehet büszke a város közössége. Stratégiai céljuk, hogy a közösségi közlekedés szolgáltatásait, infrastruktúráját is az európai elithez mérjék.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, nagy bátorság kellett ahhoz, hogy a veszprémi önkormányzat meghozza azt a döntést, mely szerint a saját kezébe veszi a sorsát, és elindítják a V-buszt. Szerinte ha egy európai szintű várost akarunk, a közösségi közlekedést is meg kell újítani. Örömmel tette hozzá, hogy Veszprém egyre inkább környezettudatosan él, az elektromos buszállomány mellett a V-Bike is jól szolgálja az igényeket.

Weingartner Balázs, a Humda Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöke arról beszélt, ez egy újabb mérföldkő Veszprém életében, hiszen az első forgalomba helyezett csuklós, tisztán elektromos autóbusz áll közösségi hadrendbe Magyarországon. Szerinte most kell cselekedni ahhoz, hogy az ország elérje kibocsátáscsökkentési céljait, ennek egyik legfontosabb eszköze a mobilitás zöldebbé tétele. Hozzátette: minden járműkategóriára odafigyelnek, ezért is bővítették most egy elektromos meghajtású csuklós busszal a Zöld Busz Programot, ez az első ilyen jármű az országban.