Jó minőségben most már otthonról, online is láthatja a közönség az Űrpiknik mesés sci-fi dramedy-t, amelyben Badits Ákos rendező egy űrlény szemén keresztül mutatja meg a budapesti éjszakát, az őrületes bonyodalmakba Zalatnay Sarolta és Árpa Attila is beszáll – olvasható az NFI tájékoztatójában.

Krasznahorkai Balázs első mozifilmje, a Hasadék a Magyar Mozgókép Fesztiválon elnyerte a legjobb film díját. A Molnár Levente és Babai Dénes főszereplésével készült balladai hangulatú dráma a családi kötődés erejéről és ellentmondásosságáról tesz fel kérdéseket.

A Szilágyi Áron olimpiai bajnok bajnok kardvívóról szóló Együtt Mindenkiért című alkotásban egy teljes ötkarikás cikluson keresztül követhetik végig a nézők az élsportolót, a dokumentumfilm rendezője Muhi András Pires.

Elsőként a FILMIO-n lesz elérhető online a szenvedély labirintusát feltáró Füst Milán-regényfeldolgozás, A feleségem története, amely a férfi-nő kapcsolat feloldhatatlan ellentmondásai körül forog az Oscar-jelölt Enyedi Ildikó rendezésében.

December 23-tól lesz elérhető Varsics Péter első mozifilmje, az Így vagy tökéletes, amely egy reklámügynökségek, könyvkiadók és a közösségi média felszínes világában játszódó romantikus vígjáték Fekete Ernő és Béres Márta főszereplésével.

Januártól a Természetes fény című film is nézhető lesz a FILIMO-n. Nagy Dénes alkotásának főhősei a második világháborúban szolgálatot teljesítő katonák. A film a Berlinalén elnyerte a legjobb rendezésért járó Ezüst Medve-díjat, világszerte méltatták, és az Európai Filmakadémia Ágh Mártonnak ítélte a legjobb látványtervező díját. Látható lesz a FILMIO-n még Kis Hajni apa-lánya kapcsolatról szóló Külön falka című első nagyjátékfilmje is.

Februárban érkezik a FILMIO-ra 2021 egyik legnagyobb mozifilmsikere, a 100 ezres nézőszámot meghaladó Toxikoma, Herendi Gábor új filmje. Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán alapuló alkotás főszerepeit Molnár Áron és Bányai Kelemen Barna játsszák.