Január 8-án délután 3 órától Juhász Anna irodalmár folytat exkluzív beszélgetést Barabás Mártonnal, a Műcsarnok Prima Primissima díjas kiállítójával. A beszélgetést a Barabás Lőrinc Quartet koncertje kíséri a Műcsarnok Apszisában. A jszombati programon Barabás Márton alkotói periódusainak bemutatása mellett a beszélgetésben a generációs párbeszéd és saját hang kialakulásáról is kérdezi vendégeit Juhász Anna.

Barabás Márton (1952) 3 és fél évtizede alakuló, műfaji szempontból sokszínű életművének egyik legjellemzőbb elvont motívuma a zene, valamint a zeneiséget jellemző fogalmak, mint az ismétlés és a rész és az egész egymáshoz való viszonyának kérdése.

Ezenkívül a zene megtestesülését jelképező konkrét motívum, a zongora és egyéb hangszerek, illetve a zenéhez kapcsolódó tárgyak szervezőelemként alkotói periódusainak mindegyikében központi szerepet játszanak. A Műcsarnok termeiben rendezett visszatekintő kiállítás festményeinek, installációinak, valamint szobrainak bemutatásán keresztül célozza meg Barabás Márton komplex életművének rekonstrukcióját.

A Barabás Lőrinc Quartet 2015-ös megalakulása óta 3 nagylemezt, a Beardance 2016, az Other Than Unusual 2018 és az Open 2021 című lemezeket jelentetett meg. A zenekar az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelt be műsorába. Szerzeményeikben a világzenei és klasszikus zenei hatások is nyomon követhetőek. A zenekar tagjai Barabás Lőrinc, Premecz Mátyás, Ajtai Péter és Klausz Ádám.

Juhász Anna irodalmár, kulturális menedzser ma hazánk egyik legsikeresebb irodalmi szervezője, 2005 óta az ország legnagyobb irodalmi és művészeti rendezvény-sorozatainak megálmodója és megvalósítója.

Munkája során szervez összművészeti estet, gondolkodik képzőművészeti projektekben és törekszik arra, hogy a művészeti ágakat összekapcsolva vigye közelebb a kultúrát a közönséghez. Emellett külön sorozatot indított Generációk estje címmel, amelyben koncentráltan a hazai művész generációk bemutatásán dolgozik.

További információ a zenés beszélgetéssel kapcsolatban a Műcsarnok honlapján olvashatóak.