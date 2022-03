A Budapest Ritmo három belvárosi helyszínen, az Akvárium Klubban, a Szimpla Kertben és idén először a Toldiban is várja a közönséget a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében - olvasható a szervezők közleményében.



A fesztivál headlinerei olyan világsztárok, mint az izraeli-perzsa énekesnő, Liraz, a több ízben is a legjobb férfi fadoénekesnek választott António Zambujo, a bamakói örömzenét játszó házaspár, Amadou & Mariam, valamint Damir Imamovic, a sevdah dalművészet egyik legnagyobb alakja.



Esténként DJ-k várják a közönséget. Április 8-án, pénteken Ahmetcan Tasdemir gyűjteményét ismerhetik meg, amelyben a trópusok és Afrika hangjaitól kezdve a kubai ritmusokon át egészen a hastáncos dalokig minden előfordul. Szombaton a Savages y Suefo DJ-producerei lépnek fel. A vasárnapot Cyborg Templar zárja, aki immár 19 éve a magyar zenei szcéna egyik meghatározó DJ-je a dzsesszt, soult és funkot vegyítő válogatásaival - áll a közleményben.



Míg az Akvárium termeit már nemzetközileg is elismert előadók töltik meg, addig a Szimpla Kertben a showcase-versenyprogram feltörekvő, hazai és külföldi előadói mutatkoznak be.



A koncertek mellett először lesznek nagyvásznon láthatók a 2021-es Ritmo zenei filmjei és az idei filmpályázat nyertesei.



A tavalyi fesztiválra olyan online streamelt filmek elkészítésére kértek fel magyar zenekarokat és rendezőket, amelyek önmagukban, művészeti alkotásként is megállják a helyüket, és a lezárások után is relevánsak maradnak.



Az ikonikus Gellért Szálló kihalt folyosóit és szobáit kísértik Reisz Gábor és Szimler Bálint koncertfilmjében, amely egyszerre borzongató és játékos hangulatával tökéletesen visszaadja a Mordái zenéjét. Cserepes Károly népzenés kísérleteinek filmrevitelét Karcis Gábor vizuálművész és Kálmán Mátyás operatőr valósította meg. Szilágyi Fanni rendezésében a Twentysix étterem arborétumszerű belvárosi kertje válik az Odd ID zenekarzenekar színpadává. Damokos Attila álomszerű, kifinomultan modern koncertfilmje pedig tökéletes megtestesülése Dresch Mihály etnojazzének, amely az éjszakai Epreskert neonfényben úszó szobrai közt hangzik fel.



Az idei Ritmo filmpályázatának nyertes koncepcióit mintegy harminc jelentkező közül választotta ki a zsűri.

A fesztivál közönsége a Toldi moziban láthatja majd Deva (Takács Dorina) filmjét Bajor Marcell rendező és Szemerey Bence operatőr tolmácsolásában, valamint az Uljana Quartet zenés filmjét Korom Anna rendezésében.



A Ritmo filmes programjában több zenei dokumentumfilm is szerepel, de a szervezők egy zenés-filmes tematikájú konferenciával, valamint networking eseménnyel is készülnek, amelyen többek között Európa Kulturális Fővárosainak képviselői mutatják be zenei stratégiájukat, és lehetőség nyílik arra is, hogy a kulturális szektor szakemberei találkozzanak egymással.

Borítókép: António Zambujo