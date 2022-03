A produkciós tervezés Oscar-szobrát hét további kategória díjával együtt még az élő közvetítés kezdete előtt osztották ki a Dolby Színházban, és csak a köszönőbeszédeket vágták be az adásba, hogy a gálaműsor gördülékenyebb legyen.



A Frank Herbert klasszikusából, Denis Villeneuve rendezésében született Dűne, amely részben Magyarországon készült, tíz jelöléséből hatot is díjra váltott. Hans Zimmer második Oscar-szobrát vehette át a Dűne filmzenéjéért. A film operatőre, Greig Fraser és vágója, Joe Walker is díjazott lett, és a Dűne a legjobb hang, valamint a legjobb vizuális effektusok Oscar-díját is megkapta.



Sipos Zsuzsanna a díj átvételekor magyarul is megköszönte az amerikai filmakadémia elismerését. Patrice Vermette pedig azt mondta, hogy az álma vált valóra a filmmel.



A hollywoodi Dolby Színházba a pandémiát követően, két év után tért vissza az Oscar-gála a szokásos külsőségekkel. A műsor házigazdája Regina Hall, Amy Schumer és Wanda Sykes volt. Az adásban az 50 éve bemutatott A keresztapáról és a 60 éves első James Bond-filmről is megemlékeztek.



Az este fődíját a CODA kapta, amelyet a közönség állva ünnepelt. A CODA a Child of Deaf Adult (siket felnőtt gyermeke) kifejezés rövidítése.

Az alkotás egy siket családban felnövő halló gyermekről szól, aki énekes szeretne lenni. Sian Heder filmjében siket színészek - Marlee Matlin és Troy Kotsur - alakították a lány szüleit. Kotsurnak ítélték oda a legjobb férfi mellékszereplő díját, s ezzel az első siket férfi színész lett, aki Oscar-díjat kapott.



A CODA azzal is beírta magát az Oscar-történelembe, hogy az első, streamingszolgáltató - az Apple TV+ - által forgalmazott produkció lett, amely elvitte a legjobb film díját.



A legjobb rendezőnek járó díjat az új-zélandi származású Jane Campion nyerte el A kutya karmai közt című filmjéért, így ő lett a harmadik nő, aki rendezői Oscart kapott.



A legjobb színész díját Will Smith vehette át a Richard király című film címszerepéért.

Pár perccel korábban az egész közönségben meghűlt a vér, mikor Smith felugrott a színpadra, és felképelte Chris Rockot, aki felesége, Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött. "Jada, szeretlek. G.I. Jane 2, alig várom, hogy lássam, ugye?" - jegyezte meg, a foltos hajhullásban szenvedő színésznő borotvált fejére célozva.



Smith az Oscar-szoborral a kezében könnyezve beszélt a szeretet fontosságáról és felidézte, hogy az általa játszott Richard Williams is hevesen védelmezte családját, majd bocsánatot kért a filmakadémiától és a közönségtől.



A Los Angeles-i rendőrség később kiadott közleménye szerint Chris Rock nem tett feljelentést az ügyben.



A legjobb színésznő Oscar-díját a 45 éves Jessica Chastain nyerte el a Tammy Faye szemei című filmért,

amely Tammy Faye Bakker televíziós evangélista felemelkedését, bukását és megváltását mutatja be. A trófeát átvéve Chastain a kisebbségek elleni erőszak ellen szólalt fel.



A legjobb női mellékszereplő Oscar-szobrát a West Side Story afrolatin színésznője, Ariana DeBose vehette át. A Steven Spielberg rendezte musicalben éneklő, táncoló, játszó DeBose az első afrolatin és nyíltan LMBTQ-színész, aki Oscar-díjat nyert ebben a kategóriában. A 31 éves színésznő a díját azoknak ajánlotta, akiknek valaha megkérdőjelezték identitását. "Ígérem, van hely a számotokra" - mondta. Az Oscart Rita Morenónak is megköszönte, aki a West Side Story 1961-es és mostani, új feldolgozásában is szerepelt.



A legjobb nemzetközi film Oscar-díját a japán Vezess helyettem című háromórás dráma nyerte el, amelyet Hamagucsi Rjuszuke rendezte Murakami Haruki novellája alapján. Ez az ötödik alkalom, hogy japán film kapta meg a kategória díját.



Az eredeti forgatókönyvek mezőnyében Kenneth Branagh nyerte az Oscart Belfast című filmjével, a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobrot pedig a CODA írója, Sian Heder vehette át.



A legjobb filmdal Oscarját Billie Eilish és fivére, Finneas O'Connell kapta a 007 Nincs idő meghalni című Bond-moziban felcsendülő számukért.



A legjobb animációs film Oscarját az Encanto alkotói kapták. A dokumentumfilmek mezőnyében A lélek nyara, a rövid dokumentumfilmek között a The Queen of Basketball győzött, a legjobb animációs rövidfilm díját a The Windshield Wiper kapta, a legjobb kisjátékfilm a The Long Goodbye lett.



A díjátadón egyperces csenddel emlékeztek meg az ukrajnai háborúról, és az Ukrajnában az orosz katonai invázió miatt kialakult humanitárius válságról. Az ukrán származású Mila Kunis a színpadon arról beszélt, hogy a "közelmúlt globális eseményei sokakat megráztak", és "lehetetlen nem meghatódni, látva a pusztítással szembenéző emberek erejét és méltóságát".

A megemlékezés a nézőkhöz intézett kéréssel zárult, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a háború sújtotta országban élők megsegítésére.



Az amerikai filmakadémia idén a közönség Twitter-szavazatai alapján a kedvenc film kategóriában is győztest hirdetett: a legtöbb szavazatot Zack Snyder A holtak hadserege című horrorja kapta a rajongóktól. Az Oscar-díjjal nem járó, nem hivatalos kategóriát azért hozták létre, hogy elismerésben részesüljön egy 2021-ben bemutatott népszerű film, függetlenül attól, hogy kapott-e jelölést az Oscar-díjra.