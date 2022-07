Július 22-én Miklósa Erika és Balázs János ad ZongOpera koncertet, programjukat műfaji kötöttségek nélkül, áriákból, népszerű dalokból és virtuóz átiratokból, Verdi, Puccini, Strauss és Gershwin dallamaiból állították össze - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Bemutatkoznak Balázs János tanítványai és mentoráltjai is, három zongorista és egy klarinétos, Dankó Richárd, Ungár Cecília, Sándor Norbert és Hargitai Leila különböző formációkban állnak majd színpadra, többek között Dankó Richárd saját műveivel.

A hétvége báresttel zárul július 24-én a Hot Jazz Band, valamint Sárközy Lajos és zenekara jóvoltából. A két együttes a múlt századi pesti éjszaka pezsgését varázsolja Fertődre, amelynek szerves része volt nemcsak a ropogós csárdás, a tengerentúli dzsessz és a hegedűszó, hanem Cziffra György zongorajátéka is.

Az angyalföldi nyomornegyed csodagyerekéből lett világhírű művész fordulatos életéről Kékesi Attila és Havas Miklós készített dokumentumfilmet 2016-ban A virtuóz címmel. A filmben megszólal maga Cziffra György és családjának tagjai, valamint Vásáry Tamás, Balázs János és Szakcsi Lakatos Béla is. A film a Kiskastély udvarán lesz látható.

A programok között egy szabadtéri kiállítás is szerepel. Az Árnyékból a fénybe című tárlat a művész életútját, a pálya fejezeteihez társítva újsághíreket, kritikákat mutat be. Cziffra rajongójáról, Puskás Ferencről is olvashatók anekdoták, aki lokálról lokálra követte a művészt a pesti éjszakában, a költő Határ Győző sorai pedig Cziffra híres rabkoncertjére emlékeznek. A péntek délutántól vasárnap estig megtekinthető kiállítás kurátora Kiss Eszter Veronika zenetörténész.

A Cziffra György-emlékév célja a fiatal művészgeneráció támogatásán túl, hogy felidézze Cziffra György munkásságának szellemi és művészi örökségét, középpontba helyezve a romantikus zongorajáték és az improvizáció hagyományát, teret engedve az előadói szabadságnak.