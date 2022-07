A természet és a természetben rejlő muzsika lesz fő témája az idei Csíkszeredai Régizene Fesztiválnak, amelyen mintegy 150 zenész vesz részt Romániából, Magyarországról, Franciaországból, Észtországból, Olaszországból és Németországból – közölték szerdán a szervezők.

Filip Ignác, a fesztivál művészeti igazgatója elmondta, hogy

a szombaton kezdődő és július 17-ig tartó seregszemlét zenés helytörténeti túra nyitja Csíksomlyóra, a fesztivál hivatalos megnyitóját követően pedig a világhírű francia Obsidienne együttes koncertjén vehet részt a közönség.

Fellép többek között a Madéfalvi Schola, a Concerto Spiralis, amely fennállásának a tízéves évfordulóját ünnepli számos helyi és magyarországi meghívottal. Koncertezik még a bukaresti Sempre együttes, a Canlar, a Kájoni Consort és a Codex együttesek, a Carmina Renascentia és a Musica Historica, valamint a Flauto Dolce. A fesztivál utolsó napját Erich Türk orgonakoncertje nyitja, valamint az idén 50 éves észt Hortus Musicus és a csíkszeredai Lux Aurumque Kamarakórus fellépése zárja. Ez utóbbi koncerten a régizene mellett Arvo Part zeneszerző művei is felcsendülnek.



A fesztiválon dokumentumfilmet is vetítenek Crafting Recorders címmel, amely a Huene historikus furulyakészítő műhely tevékenységét mutatja be.

A seregszemlével együtt zajlik a XIV. Régizenei Nyári Egyetem is, a résztvevők egy kurzuszáró hangversenyt adnak, majd a közönség a Barokk Fesztiválzenekart hallhatja.

Reneszánsz gyermeknapot is szerveznek, amelyen kézműves foglalkozások és reneszánsz játékok várják a kicsiket, akik egyebek mellett reneszánsz táncokkal ismerkedhetnek meg. Lesz borkóstoló és könyvbemutató is.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivált először 1980-ban szervezték meg, 1986-ban a román kommunista hatóságok betiltották, majd 1990-ben indult újra.

A részletes program a fesztivál honlapján megtalálható, aktuális hírekért érdemes böngészni a Facebook-oldalt is.

Borítókép: Csíkszeredai Régizene Fesztivál Facebook-oldala, fotó: Ádám Gyula