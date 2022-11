Leslie Mandoki sosem ismert megalkuvást sem a zenében, sem pedig a társadalmunkat érintő ügyek kapcsán. Éppen itt az idő, hogy anyanyelven is megszólaljon a Bartók Béla-ihletésű duplalemez, amelyet eredetileg az Egyesült Államokban Utopia For Realists, Európában pedig Living In The Gap & Hungarian Pictures címen ismerhettünk meg. Utóbbi

hazánkban rekord gyorsasággal, a megjelenéstől számítva alig több mint egy hónap alatt érte el az aranylemez minősítést.

Két hét múlva fültanúi lehetünk a magyar verziójú progresszív rock kiadványnak olyan hazai előadók közreműködésével, mint Ákos, Caramel, Charlie, Mező Misi, Pápai Joci, a néhai Szakcsi Lakatos Béla, Takáts Tamás, egyedüli énekesnőként Zséda, valamint a Mandoki Soulmates világhírű - többen Grammy-díjas és -díjra jelölt – zenészei (mint a Jethro Tullból ismert Ian Anderson, a Toto együttes Bobby Kimball-ja, vagy Miles David zenekarának egykori tagja, Mike Stern).

Az első előfutár, az Új a szél Mező Misi, Leslie és a Soulmates tolmácsolásában érkezik, amely mint a nyári szél csodálatos és erőteljes, és mindenképpen hatást gyakorol ránk.

Az üzenet, mint az egész albumon, egyértelmű felhívás a változásra az emberségért, egy jobb, szebb és igazságosabb világért, ahol nem a kapzsiság és a kaszinókapitalizmus, hanem az emberi szeretet a vezérgondolat – hiszen a jövőnk a tét.

"Elrontottuk és felbontottuk a generációs szerződést! Minden lehetőségünk meglett volna arra, hogy társadalmi-politikai modellünket egy ökológiai felelősséggel rendelkező szociális piacgazdasággá fejlesszük, amelyben az emberek állnak a középpontban. Manapság viszont az egoizmus és a kapzsi kaszinókapitalizmus áll előtérben, és lehetővé teszi, hogy a számítógép-vezérelt pénz még gyorsabban keressen pénzt, mint amire az emberi munka valaha is képes volt. Egyenlő esélyeket kellett volna teremtenünk társadalmi-gazdasági és szociokulturális háttértől függetlenül, és teljesen kudarcot vallottunk. Társadalmunkban szélsőséges egyensúlyhiány alakult ki, és mi visszafordíthatatlanul szennyezzük a környezetet. A tudatlanság helyett a tudatosság kell, hogy legyen a mi vezérelvünk"

– osztotta meg Leslie Mandoki a dalszöveg mögött meghúzódó mélyebb jelentést, amely így ébreszti fel bennünk a lázadó szellemet: "Halljátok új a szél, mit beszél, A vihar visszatér!... "Most gyertek velem új lázadók, hogy újra írjuk a holnapot! De hogyha nem hiszel, mi lesz mi megsegít?"

Leslie elárulta Mező Misivel közös, első zenei élményét is, miért éppen őt kérte fel énekesnek:

„Mező Misit korábban nem ismertem, nem hallottam, éppen a nagy New York-i forgatagban voltam, amikor meghallottam egy felvételt tőle és megdöbbentem, hogy micsoda erő, micsoda művészi elkötelezettség van ebben a hangban. Miután kialakult a Turn The Wind magyar verziója, Misi olyan csodálatos új mélységet adott a kompozíciómnak, hogy azóta is köszönöm ezt neki!

Az Új a szél lyrics videóval együtt érkezik, amiben betekinthetünk a stúdiómunkálatok kulisszái mögé és hangulatos koncertfelvételek formájában kapjuk meg a rebellis, előadói ízt.