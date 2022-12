Párizs aranykorát idézi meg a Cziffra György Fesztivál nyitókoncertje február 26-án a Zeneakadémia nagytermében, ahol francia zeneszerzők művei hangzanak el, César Franck egyik legjelentősebb művével kiegészülve – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.

Az esten a Budafoki Dohnányi Zenekar lép színpadra Hollerung Gábor vezényletével, valamint Sandro De Palma és a fesztiválalapító Balázs János zongoraművészek közreműködésével. A koncert első felében hetedik alkalommal átadják a Cziffra Fesztivál díjait több kategóriában, később pedig Saint-Saëns Az állatok farsangja című művének tételei között Lackfi János költő olvassa fel ez alkalomra írt verseit.

Március 5-én a Magyar Zene Házában Freund Tamás agykutató és Balázs János zongoraművész közös előadásával folytatódik a fesztivál programja. A nemzetközileg is elismert tudós előadásából megismerheti a közönség a kreatív gondolkodóképesség fejlődésének agyi mechanizmusait, továbbá szó lesz az érzelemgazdagság és a motiváció szerepéről a hatékony tanulásban, valamint arról, hogy a művészettel való nevelés milyen hatással van az emberek belső világának és a kreativitásnak a fejlesztésére. Balázs János saját improvizációkkal és parafrázisokkal demonstrálja mindazt, amit előtte szavakkal bemutat Freund Tamás. Az est végén meglepetésként egy kis is örömzenélésben is része lehet a közönségnek.