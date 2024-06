1971-ben Darvas Lili, Törőcsik Mari és Darvas Iván főszereplésével, Makk Károly rendezésében mutatták be a Cannes-ben a zsűri nagydíjával is kitüntetett Szerelem című filmet – emlékeztet a Hír TV filmtörténeti műsorát, a Szélesvásznú történelem szombat esti adását ajánló cikkében a Magyar Nemzet. Zavaros Eszter és Csatári Bence műsorvezetők Bencze Ilona Jászai Mari-díjas színművésznővel, a műsor második felében pedig Lukácsy György filmkritikussal beszélgetnek a magyar filmtörténelem egyik legfontosabb alkotásáról.

DarvasLili és Törőcsik Mari a Szerelem című Makk Károly filmben. Fotó: Mafab

Szerelem és szocializmus

Bár a Szerelemben nem hangzik el ‘56, az alkotók nagyon is direkten fogalmaznak a forradalommal kapcsolatban, egy képkocka erejéig pedig még az Esti Hírlapot is ki lehet szúrni, aminek első lapszáma 1956 decemberében jelent meg.

Megdöbbentőnek, már-már érthetetlennek tűnhet, hogy Makk Károly filmje átmehetett a cenzorok kezein.

Valójában cinikus és kényszerű kultúrpolitikai döntés eredménye, hogy több évnyi várakozás, próbálkozás után a filmterv zöld utat kapott.

Kádár Jánosék azt a múltbéli képet akarták felfesteni, hogy az ‘50-es évek valóban rettegés volt, csengőfrásszal, fekete autóval, de ennek vége. Követtünk el hibákat, de most már elkezd virágozni a gazdaságunk

– fogalmaz Lukácsy György filmesztéta, forgatókönyvíró, aki kiemelte, hogy a Szerelmet közben különösen gyanússá tette, hogy Déry Tibor és Darvas Iván is 56-os elítélt volt korábban.

Bár ezt pontosan nem tudhatjuk, a kultúrpolitikai változásokon túl a Szerelem megvalósulásához feltehetően hozzájárult az is, hogy a Déry novellák megfilmesítési jogai iránt a nyugat is érdeklődött, és ebben az esetben sokkal kritikusabban fogalmazó film születhetett volna. Így azonban a Szerelmet is ki lehetett rakni a kirakatba, miszerint a politikának van önreflexiója, képes belátni saját tévedéseit, és itt mindenki szabadon megszólalhat – a szocializmus építése mellett, természetesen.

Szerelem és szerelem

Másfelől a Szerelem legvonzóbb vonása éppen a visszafogottsága. A Déry Tibor két elbeszélésének összekapcsolásából (Szerelem, Két asszony) készült filmet Tóth János fényképezte, aki a filmmel sok hasonlóságot mutató Szindbádban is aktív szerepet vállalt forgatókönyvíróként.

Huszárik Zoltán végül Sára Sándorral készítette el az asszociatív vágástechnikára építő, hagyományos cselekménnyel alig rendelkező Krúdy-adaptációt, ami rendkívül megrendítette a szakembert. Azt a nagyon erős hatást, amit az ő közreműködése jelentett egy más által rendezett film létrejöttében, csak Makk Károly tudta kellően értékelni.

Közös filmjükben nincsenek nagy, felfokozott jelenetek, a rendező hagyja, hogy a mi empátiánk egészítse ki a szereplőket. Az egyszerű történetbe bekúszó emléktöredékek egy emberibb, érzékibb, jobb kor fájdalmas lenyomatai; a biedermeier tárgyak, a ruhák és a felidézett életképek nemcsak a kommunista diktatúra, hanem a Trianon előtti polgári békeidőket is felidézik, melyek éles kontrasztban állnak a jelen dohos szürkeségével, a romos udvarokkal vagy a káplár vulgaritásával.